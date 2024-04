Martín met ronderecord snelste in MotoGP-training Verenigde Staten

Onder uitstekende omstandigheden werkten de MotoGP-rijders eerder op vrijdag de eerste vrije training van de Grand Prix van de Verenigde Staten af. Maverick Viñales klokte in die sessie de snelste tijd, voor WK-leider Jorge Martín en rookie Pedro Acosta. Er stond echter nog een belangrijkere training gepland voor de vrijdag, die om 15.00 uur lokale tijd - 22.00 uur in Nederland - van start ging. Een uur lang kregen de rijders de kans om zich tijdens de training bij de beste tien te rijden, om daarmee rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Opnieuw waren de omstandigheden zeer goed met veel zon, weinig wind en een temperatuur van 27 graden.

In vergelijking met de eerste training werd het tempo tijdens de eerste fase van de tweede vrijdagse training meteen al iets opgevoerd. Enea Bastianini noteerde met 2.04.258 de eerste richttijd en was daarmee nog een seconde langzamer dan Viñales in VT1, maar lang zou hij daarmee niet bovenaan staan. Via de 2.03.378 van Acosta belandde de snelste tijd in een vroeg stadium al bij Martín. De Pramac-rijder dook met 2.03.036 meteen ook onder de snelste tijd van de eerste oefensessie. Na een kwartier stond Martín daardoor nog altijd op P1, op slechts 0.049 seconde gevolgd door Viñales. Ook Acosta, Bastianini en Francesco Bagnaia stonden op dat moment binnen vier tienden van de leider.

De meeste rijders zochten op dat moment ook de pits op ter afsluiting van de eerste run, om na ruim twintig minuten trainen voor de tweede keer op het asfalt te verschijnen. Het leidde voor een behoorlijk aantal rijders tot een nieuwe persoonlijk snelste tijd. In het geval van Viñales betekende het zelfs de snelste tijd van iedereen door 2.02.983 te noteren. Het duurde echter maar een paar minuten voordat Martín zijn antwoord had gegeven met 2.02.888, waarna Bastianini zich tussen de rijders van Pramac en Aprilia wurmde. Acosta volgde halverwege op P4, terwijl ook Franco Morbidelli, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró, Bagnaia en Álex Márquez op dat moment een plekje in Q2 in handen hadden.

Recordsnelheid in slotfase MotoGP-training

Het bleef vervolgens zo'n tien minuten rustig op het asfalt van Circuit of the Americas, maar met nog een ruim kwartier op de klok keerden de rijders terug op de baan. Dat deden ze massaal op nieuw rubber in een poging om een plekje bij de eerste tien veilig te stellen en dus leidde dat ook tot veel verbeteringen. Viñales deed als eerste een succesvolle aanval op de koppositie met 2.02.394, een tijd die al snel verbeterd werd door Fabio di Giannantonio. Viñales counterde vervolgens met 2.02.085 - die geschrapt werd wegens track limits - waarna Martín de orde herstelde. Met 2.01.397 noteerde de Spanjaard niet alleen de snelste tijd, maar dook hij ook bijna een halve seconde onder het ronderecord van Bagnaia.

Martín leek daarmee veilig, maar in de laatste vijf minuten wist Viñales hem nog tot op 0.076 seconde te benaderen. Ook anderen verbeterden zich in de laatste minuten, maar Martín en Viñales bleven buiten bereik. Zij bezetten de eerste twee posities op de vrijdag, voor Marc Márquez op vier tienden op de derde plek. Hij was nipt sneller dan Francesco Bagnaia, die zich met de vierde tijd ook rechtstreeks plaatste voor Q2. Acosta klokte de vijfde tijd en is de enige KTM die zich voor Q2 heeft geplaatst, met Espargaró en de verrassende Morbidelli op posities zes en zeven. Bastianini, Di Giannantonio en Bezzecchi verzekerden zich van de laatste plekjes in Q2. Brad Binder en Jack Miller vielen op P14 en P16 buiten de boot, net als Yamaha-rijders Fabio Quartararo en Álex Rins op P17 en P18. De vier Honda-rijders sluiten de rijen.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten