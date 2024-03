Martín met ronderecord naar pole-position voor MotoGP GP van Qatar

De tweede MotoGP-training van de vrijdag in Qatar had het moment moeten zijn dat de eerste tien rijders zich plaatsten voor het tweede deel van de kwalificatie. Dat gebeurde uiteindelijk niet, doordat het voor die sessie stevig regende. De rijders mochten vervolgens stemmen over een verandering van het schema, waarbij besloten werd om de training en de tweede vrije training van plek te laten wisselen. De strijd om een plekje in Q2 werd zodoende pas zaterdag om 11.40 uur gestreden in een tot 45 minuten verlengde sessie vlak voor de start van de kwalificatie.

De belangrijke training verliep niet voor alle rijders geheel probleemloos. Luca Marini noteerde na zeven minuten al een valpartij in bocht 2, terwijl Maverick Viñales niet veel later werd getroffen door technisch malheur met behoorlijk wat rook uit zijn uitlaat. De Aprilia-rijder moest zijn RS-GP24 vervolgens aan de kant parkeren. Jorge Martín had op dat moment de leiding in handen met 1.52.606. Nieuwkomer Pedro Acosta zou daar halverwege onderdoor gaan met 1.52.468, om enkele bochten later zelf onderuit te schuiven en met een beschadigde KTM RC16 terug te keren in de pits. Miguel Oliveira werd vervolgens de eerste die onder de 1 minuut en 52 seconden dook, maar ook zijn tijd was niet genoeg om de sessie als snelste af te sluiten.

Via Enea Bastianini en Martín belandde de snelste tijd uiteindelijk bij Alex Márquez. De Gresini-rijder klokte 1.51.108 en plaatste zich met een ronderecord als snelste voor Q2, op 0.010 seconde gevolgd door Martín. Fabio di Giannantonio en Francesco Bagnaia bezorgden Ducati de complete top-vier, voor Viñales en de sterke Acosta. Aleix Espargaró noteerde de zevende tijd, terwijl ook Bastianini, Marc Márquez en Brad Binder zich rechtstreeks plaatsen voor Q2. Voor Marco Bezzecchi en alle rijders van Honda en Yamaha staat deelname aan Q1 te wachten, net als voor Jack Miller. De Australiër ging in de laatste minuten van de training nog onderuit, iets wat Franco Morbidelli na het vallen van de vlag ook deed.

Uitslag training MotoGP GP van Qatar

Fernández en Miller ook nipt door naar Q2

Om 12.40 uur begonnen twaalf rijders aan de strijd om de twee resterende plaatsen in Q2 tijdens de eerste kwalificatiesessie van het MotoGP-seizoen 2024. Met Bezzecchi was de nummer drie van het WK van 2023 meteen veroordeeld tot deelname aan Q1. De VR46-rijder meldde zich als eerste op het asfalt en klokte met 1.52.102 meteen een solide richttijd. Oliveira dook daar vervolgens onderdoor met 1.51.971, maar het was Trackhouse-teamgenoot Raúl Fernández die na de eerste run als snelste man terugkeerde in de pits. Met 1.51.436 was hij vier tienden sneller dan Bezzecchi, die op dat moment het tweede plekje in Q2 bezette.

In de laatste vijf minuten keerden de rijders terug op de baan voor de beslissing in Q1. Na een val van Joan Mir in de laatste bocht meldde Johann Zarco zich op tweede stek op de LCR Honda, die daarna, een plek die bij het vallen van de vlag werd overgenomen door Miller. De KTM-rijder plaatste zich zodoende, samen met snelste man Fernández, voor Q2. Zarco viel met 0.011 seconde buiten de boot, met Oliveira daar nog eens 0.028 seconde achter. Bezzecchi moest het doen met de vijftiende startpositie, voor Fabio Quartararo als de snelste Yamaha-rijder. Mir bleef steken op de zevende stek, voor Augusto Fernández, Takaaki Nakagami, Álex Rins en Marini. De rijen werden gesloten door Franco Morbidelli, die als 22ste en laatste aan de sprintrace en GP van Qatar gaat beginnen.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Qatar

Ronderecord in eerste run bezorgt Martín pole

Na een korte pauze barstte vervolgens de vijftien minuten durende strijd om pole-position los op Lusail International Circuit. Álex Márquez opende het bal, maar zijn 1.52.139 werd meteen verbeterd door Miller. De KTM-rijder dook daar acht tienden onder, waarna de snelste tijd via Marc Márquez bij Martín belandde. De Pramac-rijder snelde naar 1.50.789, waarmee hij meteen drie tienden onder het nieuwe ronderecord uit de training eerder op zaterdag dook. Di Giannantonio sloot op ruim twee tienden aan op de tweede positie, gevolgd door Bagnaia en Marc Márquez. Bastianini zorgde er zelfs voor dat Ducati de gehele top-vijf bezette na de eerste run.

In de laatste zes minuten meldden de rijders zich weer op de baan voor de beslissende fase van Q2. Bagnaia leek op weg naar de snelste tijd, maar een foutje in de laatste sector hield hem van de eerste positie. Voor Fernández kwam de kwalificatie vervolgens vroegtijdig ten einde door een crash in bocht 6, een voorbeeld dat in de laatste seconden gevolgd werd door Binder. De tijd van Martín bleef mede daardoor voor iedereen buiten bereik, waardoor de Spanjaard van Pramac zijn eerste pole van 2024 veiligstelde. Espargaró klokte op 0.083 seconde de tweede tijd, vlak voor Bastianini. Binder, Bagnaia en Marc Márquez eindigden binnen twee tienden op de vierde, vijfde en zesde positie, met Di Giannantonio uiteindelijk op P7. Acosta debuteerde met een achtste tijd in Q2, voor Álex Márquez, Viñales, Miller en Fernández op de twaalfde positie.

Zaterdag om 17.00 uur Nederlandse tijd beginnen de MotoGP-rijders aan hun eerste race van 2024: de sprintrace in Qatar.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Qatar