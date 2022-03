Martin rekent zich niet rijk na pole: “Heb nog paar tienden nodig”

In de eerste race van zijn tweede MotoGP-seizoen pakte Jorge Martin op sensationele wijze pole-position. Hij versloeg Enea Bastianini en Marc Marquez in de kwalificatie. Voor Martin is het al de vijfde MotoGP-pole uit zijn carrière, iets waar hij zo’n beetje elk raceweekend op kan bouwen. Het racetempo van de Ducati’s en zeker van de GP22-machines is echter nog niet zo overtuigend. Dat realiseert Martin zich ook.

“Ik ben blij, maar ik blaak nog niet van het zelfvertrouwen voor de race van morgen”, zegt Martin. “We moeten vanavond aan de bak om nog een tiende of twee te vinden zodat we morgen wel meedoen voor de overwinning. We komen grip tekort en ik heb in de bochten nog problemen. Ik had zeker niet verwacht dat we pole zouden pakken, in de eerste run maakte ik een fout. Op de tweede set banden was ik sneller en had ik een goede slipstream achter Pol Espargaro. Ik moet zien wat we morgen kunnen doen, ik denk dat we nog wat nodig hebben om voor de overwinning mee te doen. We gaan proberen dat te vinden.”

Ervaring begint voor Martin meer te tellen

Ondanks dat Martin denkt dat hij nog een paar tienden nodig heeft om voor de overwinning mee te doen in de race, stelt hij dat de ervaring hem wel meer vertrouwen geeft. “Het managen van de banden gaat beter, ik voel me meer comfortabel en ik heb meer ervaring”, zegt Martin. “We moeten zien hoe de dynamiek van de race zal zijn, je moet de race aan het begin echt goed indelen. Alles zal beslist worden in de laatste vijf of zes ronden. Ik denk dat er nog vijf of zes rijders bij zullen zitten aan het eind. Het is belangrijk om het gebruik van brandstof en banden goed in te delen.”

Bij het indelen van de race is het kiezen van de juiste bandencompound erg belangrijk. Maar juist daar is de coureur uit San Sebastian de los Reyes nog niet over uit: “Ik weet het echt nog niet, beide compounds werken goed. De soft kun je minimaal vijftien ronden hard rijden, de medium is stabieler maar ook wat langzamer. We moeten een keuze maken waar we aan het eind van de race beter mee kunnen racen.”