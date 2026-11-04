MotoGP GP van Maleisië

Jorge Martin reist naar Qatar in poging om te racen

Martin strijdt met Marc Marquez om de MotoGP-kroon van 2026

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 14:26

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Het fabrieksteam van Aprilia in de MotoGP bevestigde woensdag dat Jorge Martín naar Qatar afreist om te proberen te racen, ondanks dat hij nog niet is hersteld van de breuk in het spaakbeen van zijn rechterarm.

De Spaanse coureur kwam twee weken geleden in de sprint van de Grand Prix van Australië op hoge snelheid ten val, terwijl hij met Marc Marquez om de zege vocht. Bij het ongeluk brak hij zijn rechterpols, waardoor hij automatisch was uitgesloten van de hoofdrace van de volgende dag, die de organisatoren uiteindelijk door regen en mist moesten afgelasten.

Martín besteedde de daaropvolgende vijf dagen aan pogingen om zich zo goed mogelijk klaar te stomen om een week later op Sepang weer op de motor te stappen. Nadat hij vrijdag in de eerste vrije training echter bijna twee seconden toegaf op de snelste tijd en die middag in de tweede sessie nauwelijks reed, besloot de Madrileen zich zaterdag, vlak voor de start van de eerste kwalificatiesessie, terug te trekken en naar Spanje terug te keren.

Woensdag bevestigden Aprilia en de coureur dat hij naar Qatar afreist, in afwachting van hoe zijn rechterpols zich heeft ontwikkeld en of hij op Losail de benodigde kracht kan zetten om de motor bij het remmen tot stilstand te brengen, wat het belangrijkste obstakel was dat hij in Maleisië ondervond.

“Het was jammer dat ik het weekend op Sepang niet kon voortzetten, maar alleen al de kans hebben gehad om het te proberen was op zichzelf een prestatie”, zei Martín. “Ik ben teruggegaan naar Spanje om door te gaan met de behandeling die ik nodig heb om te herstellen en om in de best mogelijke vorm in Qatar aan te komen.

“Nu gaan we zien hoe het lichaam reageert, en we beginnen donderdag met het team te werken om te zien hoe ver ik kan komen.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Asif Zubairi

Martin wordt een van de hoofdrolspelers van een zeer vertekend weekend in Qatar, waar de Yamaha-coureurs ontbreken nadat de Japanse fabrikant de clausule in de contracten van al zijn werknemers die reizen naar gebieden met een gewapend conflict beperkt, niet heeft opgeheven.

Marquez wordt verwacht, en hij krijgt zijn eerste kans om voor de achtste keer in de MotoGP de titel veilig te stellen. Dat doet hij als hij 30 punten meer verzamelt dan Martin en acht meer dan Marco Bezzecchi, de teamgenoot van #89 in de fabrieksgarage van de fabrikant uit Noale.

In Maleisië kende Bezzecchi niet een van zijn beste weekenden, vooral niet op zondag, toen hij als zesde over de streep kwam. De achterstand van 66 punten van de coureur uit Rimini op Márquez dwingt hem op Losail in de aanval te gaan om te proberen de titelfeesten van #93 zo lang mogelijk uit te stellen.

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- Het Motorsport.com-team

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