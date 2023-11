Martin: Wie na Qatar WK-leider is, heeft beste kans op wereldtitel

Na zijn dubbele overwinning in Thailand is Jorge Martin met een achterstand van dertien punten op Francesco Bagnaia afgereisd naar Maleisië, waar dit weekend de laatste triple-header van het MotoGP-seizoen 2023 wordt verreden. Daarna volgen nog races in Qatar en Valencia. De kans is groot dat de titelstrijd pas in de laatste race in Spanje beslist wordt, maar Martin denkt dat in de GP van Qatar al een belangrijke mentale slag geslagen kan worden. "Het doel is om punten goed te maken en het maakt me niet uit of dat er drie, vier of tien zijn. We moeten dichterbij blijven komen en het wordt heel belangrijk om Qatar als leider te verlaten. Degene die dan eerste staat, heeft de beste kans om kampioen te worden", oordeelt de Pramac-rijder in de aanloop naar de GP van Maleisië.

Na een zware triple-header in Indonesië, Australië en Thailand hebben de MotoGP-rijders één weekend rust gehad, alvorens de laatste drie raceweekenden aanbreken. Martin bleef in de tussenliggende periode in Indonesië om zich voor te bereiden op de laatste drie raceweekenden. "Ik ben hier met veel energie gekomen en heb misschien te veel tijd gehad om na te denken. Ik had graag alle races achter elkaar gereden om er maar van af te zijn. We hebben met veel energie in de hitte getraind en dat kan ons helpen", vertelt hij. Rivaal Bagnaia is in de tussentijd wel teruggegaan naar Europa en dus ziet Martin een potentieel voordeel. "Hij had wat last van een jetlag, ik heb al gezien dat hij weinig heeft geslapen. Hier blijven heeft mij alleen maar goede dingen gebracht."

Als MotoGP-rijder is Martin pas één keer in actie gekomen in Maleisië. In 2022 stond de 25-jarige Madrileen op pole-position, maar hij zou op zondag de finish niet halen. Bagnaia schreef de race in Sepang vorig jaar juist op zijn naam na een spannend gevecht met Enea Bastianini, waardoor hij de wereldtitel zo goed als zeker veiligstelde. Toch begint Martin met vertrouwen aan het achttiende raceweekend van het seizoen. "Hoewel ik me vorig jaar niet echt op mijn gemak voelde op de motor, waren we snel. Ook in de test ging ik goed, ik vind het een leuk circuit en het asfalt is verbeterd. Ik denk dat we nu sneller gaan in het droge dan vorig jaar."