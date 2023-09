Vanaf de pole schoot Jorge Martin met zijn Pramac Ducati uit de startblokken. De gehele top-drie - met Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi op P2 en P3 deed dat overigens, want daar veranderde niets. Het was na de spectaculaire en toch ook wel dramatische start in Barcelona vorig weekend een welkome afwisseling dat de openingsronde vlekkeloos verliep, want alle coureurs kwamen de eerste ronde probleemloos door. In de openingsfase was het gevecht tussen de top-drie hetgeen wat het meest in het oog sprong. Ondanks dat Bagnaia Martin niet voorbij kon steken, was wel duidelijk dat de licht geblesseerde Italiaan op een missie was om de zege naar zich toe te trekken. Bezzecchi - ook geblesseerd - zat op de eerste rang en kon de speldenprikjes van Bagnaia bij Martin zien. De drie heren waren een stuk sneller dan de rest en slopen weg bij de concurrenten.

Het eerste slachtoffer van het moordende tempo van de voorste drie was KTM-rijder Brad Binder. De Zuid-Afrikaan kwam stukje bij beetje dichter bij de snelle Ducatisten, maar verloor de motor en schoof onderuit. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar een topklassering was niet meer haalbaar. Niet veel later gleed ook wildcard-coureur Michele Pirro met zijn Ducati onderuit en nam in zijn val de KTM van Jack Miller mee. Beide heren vielen uit. Een ronde later was ook de Honda-coureur Joan Mir aan de beurt en gleed in bocht vier van zijn machine af.

Vooraan was de opmerkelijk snelle KTM-rijder Dani Pedrosa - die met een wildcard deelnam - op weg naar de top-drie. De Spanjaard noteerde constant snelle rondetijden en dichtte het gat naar voren. Echt aanhaken lukte de 38-jarige coureur niet, de voorste rijders konden het tempo na enkele ronden weer wat opschroeven. Voor GasGas Tech3-coureur Pol Espargaro was het in ronde zestien einde race. De Spanjaard kon zijn KTM niet meer in de hand houden en gleed hard eraf. Het had voor de 32-jarige coureur slechter kunnen aflopen, want na zijn val kon hij rustig naar de kant van de baan lopen.

Martin slaat slag

Nadat de race net iets over de helft was begon Martin op zijn Pramac weg te sluipen bij zijn merkgenoten. Uiteraard hielp het voor de Spanjaard dat zijn twee concurrenten geblesseerd waren en met name Bagnaia kon het niet meer bolwerken. Bezzecchi passeerde zijn landgenoot en greep zo de tweede plaats. Bagnaia moest op het tandvlees rijden om Pedrosa achter zich te houden en slaagde daar knap in. Zo completeerde de Italiaan derde en ging plek vier naar zijn Spaanse concurrent.

Na 27 rondjes Misano finishte Martin als eerste, voor Bezzecchi en zoals gezegd Bagnaia en Pedrosa. Maverick Viñales werd noemenswaardig vijfde, want hij was een stuk sneller dan zijn teamgenoot Aleix Espargaro die twaalfde werd. RNF Aprilia zal Misano ook met een glimlach verlaten, want Miguel Oliveira werd zesde en Raul Fernandez behaalde met een achtste positie zijn beste MotoGP-prestatie. Marc Marquez, over wie bijzonder veel te doen is dit weekend, nestelde zich tussen beide heren. Luca Marini en Johann Zarco werden negende en tiende en completeren zodoende de top-tien.