Martín verslaat Acosta en Quartararo in bizarre MotoGP-sprintrace in Jerez

Onder het teruggekeerde zonnetje konden de MotoGP-rijders zich opmaken voor de sprintrace van de Grand Prix van Spanje. Marc Márquez verzekerde zich zaterdagochtend op een nat Circuito de Jerez van zijn eerste pole-position in dienst van Gresini Ducati, voor Marco Bezzecchi en Jorge Martín. Zij vormden dan ook de eerste startrij voor de race over twaalf ronden.

De openingsfase van de sprintrace draaide uit op een chaotisch tafereel met meerdere incidenten. Brad Binder trok zich daar aanvankelijk weinig van aan door vanaf de vierde startpositie kopstart te pakken, voor Martín, de gebroeders Márquez en Francesco Bagnaia. Diezelfde Bagnaia zou in bocht zes even wijd gaan en een plek verliezen aan Bezzecchi, die deze plek in bocht acht weer teruggaf door zelf wijd te gaan. Dat was ook de plek waar de race van Aleix Espargaró na een crash vroegtijdig ten einde kwam, terwijl Jack Miller in de laatste bocht onderuit gleed. Martín had op dat moment de leiding al overgenomen van Binder, die in de tweede ronde in bocht negen ook opzij werd gezet door Marc Márquez.

Binder probeerde in de laatste bocht echter weer terug te slaan, wat de deur opende voor Álex Márquez om P2 even over te nemen. Een bocht later was die alweer in handen van zijn oudere broer en teamgenoot bij Gresini, terwijl Bezzecchi, Binder en Bagnaia aldaar met elkaar in het gedrang raakten. Het leidde tot contact tussen Bezzecchi en Bagnaia, waardoor laatstgenoemde onderuit ging en de tweede uitvaller van de dag werd. Vooraan trok Martín zich niet van die schermutselingen aan door een gaatje van meer dan een seconde te slaan richting de achtervolgers. Fabio di Giannantonio viel aan het einde van de derde ronde weg uit die groep door een schuiver in de laatste bocht.

Márquez pakt leiding, maar crasht daarna

Die laatste bocht was een hotspot voor valpartijen in de sprintrace, want in de vijfde ronde overkwam het Lorenzo Savadori en nog eens twee ronden later ook Álex Rins. De leiding was op dat moment alweer van eigenaar gewisseld. Márquez had het gat met Martín gedicht en in de zevende ronde zette hij de Pramac-rijder aan de kant in bocht negen. Het was echter nog niet gedaan met het spektakel, want Binder, Enea Bastianini en Álex Márquez gingen in de negende ronde gelijktijdig, maar met afzonderlijke incidenten onderuit in bocht vijf. Vijf bochten later was het de beurt aan Marc Márquez om vanuit leidende positie te vallen, waardoor Martín de leiding zonder te knokken weer in handen kreeg.

Het bracht Pedro Acosta naar de tweede positie, terwijl Maverick Viñales de derde positie in handen kreeg. De Aprilia-rijder, winnaar van de laatste twee sprintraces, gaf die plek vervolgens weer weg door in de tiende ronde zelf onderuit te gaan. Hierdoor belandden meerdere Honda's in de punten, maar uiteindelijk zouden zij de korte race toch puntloos afsluiten. In de slotronde gingen eerst Luca Marini en Stefan Bradl onderuit, in de laatste bocht gevolgd door Johann Zarco.

Het gebeurde allemaal ver achter Martín, die zijn hoofd wel koel hield, de overwinning pakte en daarmee zijn WK-leiding verstevigde. Acosta mocht op drie seconden als nummer twee mee naar het sprintpodium, terwijl Fabio Quartararo - vanaf P23 aan de sprintrace begonnen - erin slaagde om Dani Pedrosa af te houden in de strijd om de derde positie. Franco Morbidelli stelde de vijfde plaats veilig, gevolgd door Raúl Fernandez op de zesde plek. Marc Márquez herstelde zich nog door zevende te worden, ondanks een late botsing met Joan Mir. De Honda-rijder moest genoegen nemen met P10, want ook Augusto Fernández en Miguel Oliveira eindigden nog voor hem. Takaaki Nakagami, Zarco, Di Giannantonio, Miller, Rins en Savadori waren de overige finishers in een sprintrace met maar liefst negen uitvallers.

De uitvallers en andere gecrashten krijgen zondag een kans om zich te revancheren tijdens de Grand Prix van Spanje. De race over 25 ronden begint om 14.00 uur.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Spanje