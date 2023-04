Martin overtuigt in crashrijke tweede training COTA

Luca Marini had vrijdag de eerste training op zijn naam geschreven met 2.03.250. Fabio Quartararo was daarin tweede, Johann Zarco derde. Ook Alex Marquez had indruk gemaakt. De Gresini-coureur domineerde het eerste kwartier en sloot af op P4. Titelverdediger Francesco Bagnaia werd zevende. Marini's teamgenoot bij VR46 en WK-leider Marco Bezzecchi moest het doen met de veertiende plek, nadat hij een keer onderuit was gegaan. Met een achttiende plaats was ook Aleix Espargaro een ontevreden man.

Oliveira twee keer onderuit

Aan het begin van de tweede oefensessie van zestig minuten waren er spannende momenten voor Alex Marquez en Quartararo die bijna de controle over hun motor verloren, in respectievelijk bocht 7 en 1. Voor Miguel Oliveira waren er wel kleerscheuren. De Portugees, hersteld van zijn botsing met Marc Marquez bij de seizoensopener, ging op redelijk hoge snelheid onderuit bij bocht 2 waar hij met het voorwiel de witte lijn aanraakte en weggleed. De coureur zelf bleef ongedeerd.

Bagnaia was de eerste die flinke vooruitgang boekte. De Ducati-fabrieksrijders maakte na een kwartier een sprong naar de tweede plaats op de gecombineerde tijdenlijst, op 0.089 van Marini. Bijna halverwege de sessie vond de troonswisseling plaats, met Jorge Martin die op de Ducati van Pramac Racing naar 2.03.241 vloog. Op vrijwel hetzelfde moment ging het opnieuw mis voor Oliveira. De RNF-rijder ging ditmaal met zijn Aprilia in bocht 12 tegen het asfalt. Positief was wel dat hij even daarvoor naar P5 was gestegen. Met een tiende plaats leek ook Espargaro in de eerste acte weer een stuk opgeknapt.

Laatste woord voor Martin

In de slotfase ging iedereen er nog eens goed voor zitten. Met nog een kwartier op de klok maakte Honda-fabrieksrijder Joan Mir - die de Grand Prix in Argentinië moest missen door een hersenschudding - een reuzenstap met een verse zachte achterband. De wereldkampioen van 2020 verruilde de vijftiende plek voor P1 met 2.03.113. Aleix Espargaro reageerde met 2.03.043. Maverick Vinales dook een paar teller later als eerste onder de 2.03-grens, met 2.02.860. En ieens was daar ook weer VT1-aanvoerder Marini met 2.02.664 en 2.02.662.

Bagnaia bracht de snelste tijd naar 2.02.544, maar die werd met nog anderhalve minuut voor het eindsignaal aan flarden gereden door Martin: 2.02.178. De concurrentie wist daar niet meer aan te komen, waarmee Miller als lijstaanvoerder zaterdag Q2 ingaat. Bagnaia sloot af op de tweede plaats op 0.063. Rins pakte met de Honda de derde plek met een achterstand van twee tienden. Marini eindigde als vierde, voor Alex Marquez, Vinales, Quartararo en Binder. Ook Aleix Espargaro en Jack Miller overleefden de eerste schifting.

Bezzecchi, elfde, zal zich via Q1 moeten zien te plaatsen voor Q2. Dit geldt ook voor Mir en Zarco. Beiden kwamen op het einde ten val. Zarco ging als eerste onderuit in bocht 6. Mir moest de Ducati van de Fransman ontwijken en crashte ook. Verder waren Augusto Fernandez en Stefan Bradl eenmaal niet zadelvast. De onfortuinlijke piloten bleven allen ongedeerd.

De derde vrije training begint zaterdag om 17.10 uur (Nederlandse tijd). De kwalificatie vangt om 17.50 uur aan.