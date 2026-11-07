MotoGP GP van Qatar

Jorge Martin over sprintduel met Marc Marquez na geactiveerde airbag: 'Het was nu of nooit!'

De geblesseerde Aprilia-rijder trok de aandacht met zijn optreden in de sprintrace van de MotoGP van Qatar

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 20:19

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin was een uiterst tevreden coureur na zijn opzienbarende rit naar de derde plaats in de MotoGP-sprintrace van Qatar op zaterdagavond - een prestatie die lof opleverde van de coureurs met wie hij vocht.

Doordat hij zaterdag meer last had van zijn gebroken pols dan vrijdag, wist de Spanjaard in de sprint boven verwachting te presteren nadat hij zich op een teleurstellende 11e plaats had gekwalificeerd.

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Geholpen door zijn beslissing om voor de herstart voor een zachte achterband te kiezen - nadat het ongeluk van Francesco Bagnaia tot een vroege rode vlag had geleid - werkte Martin zich snel op naar de vierde positie.

Toen Marc Marquez en Marco Bezzecchi in ronde vier met elkaar in aanraking kwamen, greep hij zijn kans doordat Bezzecchi viel en de airbag van Marquez afging. Hij glipte voorbij Fabio Di Giannantonio en begon aan een kort maar gedenkwaardig gevecht met Marquez.

"Ik kon zien dat Marc reed met een geactiveerde airbag", blikte Martin terug tijdens zijn Spaanse persbriefing. "Hij verloor niet veel terrein, maar ik zei tegen mezelf dat het nu of nooit was.

"Ik moest het proberen, maar het klopt dat Marc inhalen niet hetzelfde is als anderen inhalen. Want bij anderen kon ik aanvallen en wegrijden, terwijl Marc altijd terugvecht."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dat is precies wat de Ducati-fabriekscoureur deed: hij reed vier opeenvolgende ronden onder het record voor de snelste raceronde dat hij vorig jaar in Qatar had gevestigd. Die aanval maakte een einde aan Martins strijd om de overwinning.

"Ik probeerde tot het einde aan te klampen, wachtend tot hij een fout zou maken, maar dat gebeurde niet", zei hij. "Dat is racen. Ik heb alles gegeven."

Martin werd in de laatste ronde het slachtoffer van Di Giannantonio, maar was onder de omstandigheden nog altijd dolblij met de derde plaats. Het sprintresultaat betekent dat Marquez de wereldtitel zondag alleen kan veiligstellen als hij wint en Martin geen punten scoort.

"Voor mij is alleen al hier zijn, het podium vieren met mijn Michelin-pet op, een overwinning op zich. Morgen wordt zwaar, maar dit podium neem ik mee", zei hij.

"Eerlijk gezegd was het een grote zorg toen ik vandaag wakker werd. De kwalificatie was een complete ramp. Ik had geen enkele kracht. Maar het hele weekend heb ik geprobeerd alle energie die ik kon te sparen voor de sprint.

"En eerlijk gezegd dacht ik in de sprint, met alle adrenaline, met de start en de herstart, niet veel aan mijn hand."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez zei dat hij onder de indruk was van het optreden van de wereldkampioen van 2024 op Losail.

"We weten hoe goed Martin is, heel snel", zei de waarschijnlijke kampioen van 2026. "Hij rijdt heel goed. En ja, het feit dat hij om het kampioenschap vecht, plus de adrenaline en alles... dat is de beste pijnstiller.

"Hij is een heel taaie kerel, dus veel respect voor hem."

Ook Di Giannantonio sprak na de race zijn respect uit voor de veerkrachtige Martin: "Eerlijk gezegd ben ik enorm onder de indruk van Jorge, van wat hij vandaag heeft gedaan. Het was ongelooflijk. Hij reed zo goed."

Ondanks zijn tevredenheid over het werk van zaterdag maakte Martin zich geen illusies over de uitdaging van 22 ronden in de Grand Prix van Qatar op zondag.

"Zeker, ik maak me zorgen", gaf hij toe. "Maar ik kan er niets aan doen. Het is 40 minuten inspanning en daarna heb ik twee weken om te rusten."

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