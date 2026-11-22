MotoGP GP van Portugal

Jorge Martín over levend houden MotoGP-titelkansen: ‘Ik heb niets gedaan, het lag in handen van Marquez’

Martin blijft in de titelstrijd richting de race van zondag in Portimao, maar alleen omdat Marquez crashte terwijl de titel binnen handbereik lag

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:23

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Jorge Martín gaf toe dat hij in de sprint van de Grand Prix van Portugal snelheid tekortkwam. Daarmee suggereerde hij dat zijn kleine kans op de MotoGP-titel volledig te danken is aan de crash van Marc Márquez.

De fabrieksrijder van Aprilia kwam naar Portimao met de opdracht om dit weekend 24 punten meer te scoren dan Márquez om de titelstrijd mee te nemen naar de finale in Valencia.

Maar nadat Martín zich als zevende had gekwalificeerd, vijf plekken achter Márquez, kwam hij in de sprint nauwelijks vooruit. In de eerste 10 ronden won hij slechts één positie.

Daarmee had Márquez met een derde plaats de titel kunnen veiligstellen, maar de Ducati-ster crashte in de voorlaatste ronde uit de sprint toen er regen begon te vallen op het circuit.

Na afloop erkende Martín dat hij in Portimao achter de koplopers aan liep, zeker omdat zijn teamgenoot Marco Bezzecchi zijn poleposition omzette in een dominante zege.

Gevraagd of hij zijn titelkansen levend had gehouden, stelde Martín dat de uitkomst door de puntensituatie nooit in zijn handen lag.

“Nou, ik heb niets ‘levend gehouden’. Alles lag in Marc zijn handen”, zei hij.

“Het was zeker een heel lastige race. Ik had het hele weekend de snelheid niet. In de race leek ik uiteindelijk iets extra’s te hebben gevonden. Ik zat vrij dicht bij het gevecht om het podium, maar ik kwam nog wat snelheid tekort.

“Uiteindelijk heb ik mijn best gedaan. Ik ben als vijfde gefinisht. Laten we hopen dat we morgen een grotere stap kunnen zetten.

“Als de omstandigheden zo lastig zijn, ligt de focus meer op het rijden, want je moet op 100% zitten.

“Dan heb je geen ruimte om aan iets anders te denken. Ik was gewoon heel geconcentreerd. Ik probeerde de eerste paar ronden met Pedro [Acosta] te vechten en naar voren te komen, maar hij was iets sneller.

“We liepen iets in op de rijders voor ons, dus dat is goed. Ik zag op welke plekken ik wat langzamer ben en waar ik wat sneller ben dan hij.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Márquez heeft sinds zijn rentree na zijn blessure bij de Italiaanse Grand Prix in mei een opmerkelijke constantheid laten zien. Hij vermeed de fouten die de seizoenen van Bezzecchi en Martín hebben getekend.

De regerend wereldkampioen merkte zelf op dat zijn crash in de sprint zijn eerste echte fout in de tweede helft van het seizoen was. Die kwam slechts een dag nadat hij had gewaarschuwd voor de risico’s van racen met de titel binnen handbereik.

Martín zei dat hij begreep waarom Márquez in zo’n cruciale fase van het kampioenschap een fout maakte, zeker omdat de weersomstandigheden in Portimao veranderden.

“Verrast? Nee. In dit soort lastige omstandigheden kan alles gebeuren.

“Als je vooraan rijdt, begrijp ik zijn situatie. Alles wordt riskanter, alles wordt stijver, zoals hij gisteren zei.

“Het probleem voor hem was dat hij op dat moment niet alleen was. Ik zat achter Marc en Alex [Marquez]. Ik zag de crash en deed het in die bocht daarna wat rustiger aan. Anders was ik misschien ook gecrasht.

“Dit hoort bij racen en het was een beetje pech. Eerlijk gezegd dacht ik dat hij het zou halen [het kampioenschap winnen]. Het was dus ongelooflijk.

“Morgen heb ik nog een kans, maar hoe dan ook ligt het in zijn handen. Niet in die van mij. Ik ga proberen een geweldige race te rijden.

“Als ik op het podium kan komen, zou dat geweldig zijn.”

Martín heeft voorafgaand aan de race over de volledige afstand van zondag 55 punten achterstand op Márquez. Er zijn nog maar 62 punten te verdienen voordat het kampioenschap wordt afgesloten met de GP van Valencia.

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