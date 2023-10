Martin opent MotoGP-weekend Thailand met snelste tijd in VT1

Vijf dagen na het schrappen van de sprintrace in Australië is het MotoGP-circus gearriveerd in het Thaise Buriram, waar op het Chang International Circuit de Grand Prix van Thailand wordt afgewerkt. Eén vaste rijder is vanuit Phillip Island niet afgereisd naar de zeventiende ronde van het kampioenschap: Alex Rins is na het vroegtijdig afstappen in Australië naar Madrid gevlogen, waar zijn rechterbeen opnieuw onder de loep is genomen. Daarbij is een haarscheurtje gevonden in zijn kuitbeen, waaraan hij donderdag geopereerd is.

Doordat LCR Honda geen vervanger heeft opgeroepen voor Rins, begonnen 21 rijders vrijdag om 10.45 uur lokale tijd (5.45 uur in Nederland) aan de eerste vrije training in Thailand. Onder aanvoering van Fabio di Giannantonio, die vorige week nog zijn eerste MotoGP-podium pakte in Australië, meldden alle rijders zich al in een vroeg stadium op het asfalt voor hun eerste run van de dag. De Italiaan klokte als eerste een rondetijd, al dook Gresini-teamgenoot Alex Marquez met 1.33.711 meteen onder die tijd. Nadat Jorge Martin daar ruim onderdoor dook, legde Marquez de lat op 1.32.030, al zou het tempo daarna nog verder worden opgevoerd. Via Fabio Quartararo en Maverick Viñales kwam Marquez weer terug aan kop met 1.31.486, een tijd die Viñales vervolgens met 0.002 seconde aanscherpte.

Na het eerste kwartier stonden bijna alle MotoGP-rijders weer in de pits met op dat moment zeer kleine verschillen. Het hele veld werd gescheiden door zeven tienden van een seconde, terwijl de top-zes binnen 0.094 seconde stond. Dat gezelschap bij de eerste zes bestond met Viñales, Aleix Espargaro en Raul Fernandez uit drie Aprilia-rijders, terwijl Ducati middels Marquez, Martin en Di Giannantonio vertegenwoordigd was. Joan Mir stond op dat moment juist helemaal aan het andere uiteinde van de ranglijst, toen hij halverwege de training even wijd ging in de twaalfde en laatste bocht.

Tempo verder opgevoerd in slotfase

Pas in het laatste kwartier zouden de rijders weer voor serieuze verbeteringen gaan op het Chang International Circuit. Zo scherpte Espargaro zijn tijd eerst aan om op 0.040 seconde van Viñales naar de vierde plek te komen, om daarna 1.31.171 op de klokken te zetten en de eerste positie over te nemen. Franco Morbidelli had zijn Yamaha op dat moment al naar de vijfde positie gebracht. Enkele minuten later kwam de Italiaan van Yamaha zelfs naar de derde positie, maar het was Martin die met 1.31.025 een nieuwe snelste tijd noteerde. In de ronde erna dook hij nog eens een halve seconde onder zijn eigen tijd om de klok op 1.30.520 te laten stoppen.

Het bleek in de resterende vijf minuten een tijd die buiten bereik bleef voor de concurrentie. Martin opende het raceweekend in Thailand dus door snelste te zijn in de openingstraining. Viñales kwam uiteindelijk nog tot op twee tienden van de Pramac Ducati-rijder, maar moest genoegen nemen met de tweede stek. Daarachter volgden de gebroeders Espargaro, met Pol Espargaro op de derde positie en Aleix op de vierde plek. Morbidelli verraste met een keurige vijfde tijd, met Augusto Fernandez knap op de zesde positie en Di Giannantonio op de zevende positie. Raul Fernandez, Marquez en Francesco Bagnaia completeerden de top-tien en waren uiteindelijk ook de laatste rijders binnen een seconde van Martin. Quartararo (twaalfde), Marc Marquez (achttiende) en Johann Zarco (negentiende) vielen onder de rijders die daar niet in slaagden.

De elf rijders buiten een seconde van de snelste tijd hebben dus werk aan de winkel in de aanloop naar de tweede oefensessie, die om 10.00 uur Nederlandse tijd begint. Daarin worden de eerste tien plekjes in Q2 al vergeven.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Thailand