Martín opent MotoGP GP Qatar met snelste tijd, Acosta knap derde

De Moto3 en Moto2 mochten het spits afbijten op de vrijdag in Qatar, maar om 15.45 uur lokale tijd - 13.45 uur in Nederland - was het dan eindelijk de beurt aan de MotoGP voor hun eerste oefensessie van 2024. Doordat de eerste training niet meetelt voor rechtstreekse plaatsing voor Q2, konden de rijders in de eerste training rustig wennen aan het Lusail International Circuit en de omstandigheden aldaar.

Na het zwaaien van de groene vlag aan het einde van de pits verschenen de rijders allemaal al snel op het asfalt voor hun eerste meters tijdens de 45 minuten durende eerste vrije training. Alex Márquez meldde zich als eerste op de baan, maar in zijn kielzog volgden alle andere rijders. Zo meldde Marc Márquez zich al vroeg op het asfalt voor zijn eerste competitieve meters op de Gresini Ducati, terwijl ook debutant Pedro Acosta meteen aan de slag ging. Raúl Fernandez en Miguel Oliveira, de rijders van het nieuwe team Trackhouse Racing, reden eveneens in een vroeg stadium de baan op. Franco Morbidelli maakte zelfs zijn eerste meters van het jaar, nadat hij de testsessies moest overslaan vanwege blessureleed.

Alex Márquez opende het bal door met zijn eerste ronde 1.57.112 te rijden, al dook eerst Johann Zarco en vervolgens Jack Miller onder die tijd. De 1.55.258 van de KTM-rijder werd in de tweede pogingen al aangescherpt door acht rijders, onder wie Acosta. De GasGas Tech3-rijder klokte 1.53.992, al bleef ook deze tijd niet lang staan. Met 1.53.408 meldde Marc Márquez zich na een kleine tien minuten vooraan, om die positie daarna weer af te moeten staan aan Jorge Martín. De Pramac-rijder kon ook niet lang van de koppositie genieten, doordat Enea Bastianini naar 1.53.211 reed. De fabrieksrijder van Ducati sloot de eerste run daarmee als snelste af, voor Miller, Martín, Acosta en Márquez.

Acosta maakt indruk, Bagnaia valt tegen

Na iets meer dan een kwartier in VT1 meldden de eerste rijders zich alweer op het asfalt voor hun tweede run van de training. Dat gold onder meer voor wereldkampioen Francesco Bagnaia, die na zijn eerste run op een teleurstellende laatste plaats stond en met handgebaren duidelijk maakte niet helemaal tevreden te zijn. Veel beter verging het hem nog niet, want na twee getimede ronden wist hij alleen over Morbidelli heen te klimmen. Martín liet zien dat er op dat moment, met nog zo'n twintig minuten te gaan, veel meer uit de Ducati GP24 te persen viel. De Pramac-rijder klokte 1.53.138 en nam daarmee de koppositie over, al dook Márquez daar vervolgens met slechts 0.014 seconde onderdoor.

Bij het ingaan van de laatste vijftien minuten van VT1 heroverde Bastianini de eerste plek op de ranglijst door 1.53.000 te rijden. De Ducati-rijder voerde op dat moment een top-drie aan die volledig uit Ducati's bestond. Brad Binder bracht daar vervolgens verandering in door met 1.52.889 de eerste positie over te nemen, alvorens vrijwel alle rijders in de laatste tien minuten terugkeerden op de baan voor de derde en laatste run van de sessie. Zo meldde Bagnaia zich op de zestiende positie, om vervolgens in bocht 1 even wijd te gaan. Kort daarna zette Acosta een knappe 1.52.695 neer, waarmee hij de eerste positie op de ranglijst overnam. Toch bleek die tijd uiteindelijk niet genoeg om de training als snelste af te sluiten.

Die eer ging uiteindelijk naar Martín, die in de absolute slotfase tot 1.52.624 kwam. Aleix Espargaró snelde vervolgens nog naar de tweede tijd op slechts 0.047 seconde, terwijl Acosta op 0.071 seconde als derde eindigde. Marc Márquez sloot zijn eerste training bij Gresini af op de vierde plaats, gevolgd door Binder en de verrassende Johann Zarco. Bastianini klokte de zevende tijd, voor Fabio di Giannantonio en Miller. De top-tien werd gecompleteerd door Bagnaia, die zijn snelste tijd na het vallen van de vlag pas noteerde. Alex Rins was op de vijftiende positie de snelste Yamaha-man, Fabio Quartararo stelde teleur met de negentiende tijd. De verschillen waren overigens klein, want de top-zeventien stond binnen een seconde.

De MotoGP-rijders komen om 18.00 uur Nederlandse tijd weer in actie voor de training, waarin een plekje in Q2 veiliggesteld kan worden.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Qatar