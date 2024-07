Martín opent MotoGP Duitsland met snelste tijd in eerste training

Slechts vijf dagen na de TT van Assen is het MotoGP-circus alweer neergestreken in het oosten van Duitsland, waar op de Sachsenring de negende ronde van het huidige seizoen wordt verreden. Dat gebeurde zonder Álex Rins, die zondag in Assen zijn rechterpols brak bij een crash en daardoor niet op de Yamaha M1 kan stappen. De Spanjaard wordt vervangen door Remy Gardner, die na ruim een jaar afwezigheid terugkeert in de MotoGP. Bij Aprilia is Aleix Espargaró gewoon van de partij in Duitsland, ondanks de gebroken pink die hij in Assen opliep in de sprintrace. Wel wordt hij na de eerste oefensessie opnieuw beoordeeld door de medische staf.

Die eerste training op de Sachsenring ving om 10.45 uur aan en zou 45 minuten in beslag nemen. Het duurde echter nog geen tien minuten voordat Espargaró zijn Aprilia na drie langzaam afgelegde ronden alweer in de pits parkeerde. De nestor van het MotoGP-veld keerde de rest van de training ook niet meer terug op de baan, waardoor zijn weekend alweer voorbij is voordat het überhaupt echt begon. Terwijl Espargaró zijn fysieke gesteldheid testte en zichzelf niet fit genoeg vond, waren andere rijders in de eerste fase van de training bezig met het vinden van een goed ritme. Álex Márquez en Jorge Martín wisselden elkaar aanvankelijk af op de eerste positie, totdat Marc Márquez het heft in handen nam. De Gresini-rijder zette eerst 1.21.027 op de klokken, om daarna te versnellen naar 1.20.734.

De achtvoudig wereldkampioen was met een iets ander runplan onderweg dan de concurrentie, waardoor hij later aan zijn eerste run begon en die dus ook weer later afsloot. Op het moment dat Márquez terugkeerde in de pits, keerden veel anderen alweer terug op het asfalt. De snelste tijd bleef in deze fase van de sessie even buiten bereik, al deed Martín wel pogingen om de leiding te heroveren. Het kwam de WK-leider echter in opeenvolgende ronden op uitstapjes te staan in respectievelijk bochten acht en één. Kort daarna keerde de Pramac-rijder terug in de pits om zijn tweede run af te sluiten, een voorbeeld dat daarna door alle andere rijders werd gevolgd.

Martín pakt leiding, Márquez en Acosta onderuit

Martín was vervolgens ook een van de eersten die terugkeerde op de baan voor de derde en afsluitende run van de eerste training. Met nog zo'n acht minuten te gaan slaagde hij er ook in om Márquez van de eerste positie te verdringen door 1.20.584 op de klok te zetten. Daar gebruikte hij wel een nieuwe zachte voor- en achterband voor. Márquez hoopte vervolgens nog terug te slaan, maar moest zijn aanval bekopen met een schuiver in de eerste bocht. Hij keerde daarna nog wel terug naar de pits, maar qua competitieve tijden zat zijn training erop door de crash. Hij was echter niet de enige, want in de laatste minuut ging Pedro Acosta onderuit in de laatste bocht.

Hoewel er in de slotfase nog wel wat verbeteringen werden genoteerd, bleef Martín buiten bereik. De Spanjaard besloot de openingssessie in Duitsland zodoende met de snelste tijd, op anderhalve tiende gevolgd door Márquez. Maverick Viñales kwam naar de derde positie, met de verrassende Miguel Oliveira op een halve seconde van Martín als nummer vier. Acosta volgde op de vijfde positie als beste KTM-rijder, met Augusto Fernández in dezelfde tijd op de zesde plek. Enea Bastianini en Álex Márquez waren zevende en achtste, terwijl Francesco Bagnaia en Raúl Fernández de top-tien completeerden. Fabio Quartararo was veertiende en de beste Yamaha, met Takaaki Nakagami op P17 als beste Honda-rijder. Gardner kwam uiteindelijk tot de 22ste en voorlaatste tijd op 2,4 seconden van Martín.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Duitsland