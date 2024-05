Martin opent Grand Prix-weekend in Catalonië met snelste tijd

Het MotoGP-circus is aanbeland in Barcelona, waar dit weekend de Grand Prix van Catalonië verreden wordt. Na het grote nieuws van het afscheid van Aleix Espargaro ging op vrijdagochtend de blik op de baanactie. De zesde ronde van het MotoGP-seizoen 2024 begon met de twee rijders die jacht maken op het fabriekszitje bij Ducati voor 2025 aan kop van de tijdenlijst. Marc Marquez noteerde vroeg in de sessie de snelste tijd op zijn Gresini Ducati. De Spanjaard kwam onder een grijze lucht tot een 1.41.226, maar werd al gauw terugverwezen door de 1.40.504 van Espargaro. Marquez herstelde de rangorde met een 1.39.871 in de eerste tien minuten van de sessie. Die tijd bleef een behoorlijke periode staan als benchmark.

Richting de slotfase kozen meerdere rijders voor vers rubber. Jorge Martin koos als enige voor verse zachte banden en opende daarmee de aanval op de snelste tijd. Hij legde met minder dan vijf minuten te gaan een 1.39.579 op het asfalt en bleef daarmee de snelste man van VT1. Marquez eindigde op ruim twee tienden als tweede. Brad Binder zat er op de KTM goed bij met een derde tijd: 1.39.958. Ook hij reed in de slotfase op vers rubber, al koos hij voor de medium achterband.

Pedro Acosta eindigde op acht duizendsten achter Binder als vierde, gevolgd door Espargaro en Alex Marquez op de tweede Gresini. Hij reed net als zijn broer niet op verse banden in de slotfase van de sessie. Francesco Bagnaia reed eveneens de gehele sessie op dezelfde set en eindigde de training als zevende, voor Augusto Fernandez, Jack Miller en Raul Fernandez.

Johann Zarco was op de dertiende plaats de beste Honda. Hij testte een nieuwe uitlaat en herziene aerodynamica. Fabio Quartararo reed met het nieuwe aero-pakket van Yamaha en eindigde als vijftiende. Wel stond hij op de tweede plaats in de lijst met topsnelheden.