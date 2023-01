Jorge Martin staat open voor vroegtijdig vertrek bij Ducati

Jorge Martin is momenteel bezig met de voorbereiding op zijn derde seizoen in de MotoGP. De Spanjaard debuteerde in 2021 bij Pramac Ducati. Hij had de snelheid om hoge ogen te gooien en dat lukte ook enkele keren. In zijn debuutseizoen eindigde hij vier keer op het podium en greep hij in Oostenrijk de overwinning. Daardoor waren de verwachtingen voor 2022 torenhoog, maar de belofte werd niet ingelost. Martin stond nog eens vier keer op het podium, maar zijn beste resultaten kwamen pas in de eindfase van het seizoen. Op dat moment hadden de keuzeheren van Ducati al besloten om Enea Bastianini voor 2023 naar het fabrieksteam te promoveren.

Bij aanvang van 2022 was Martin nog de torenhoog favoriet voor dat zitje. Het missen van de plek bij het fabrieksteam was best een grote verrassing, ook gezien de compensatie die Ducati aangeboden heeft. Motorsport.com kon vorig najaar melden dat Martin ruimschoots gecompenseerd wordt voor het feit dat hij langer blij Pramac Ducati moet blijven. Martin is in 2023 de tweede bestbetaalde rijder van het Italiaanse merk en heeft – ondanks een tweejarig contract – na dit seizoen de vrijheid om elders te gaan rijden als hij een passend aanbod krijgt. “Als de markt beweegt, zal er gesproken worden. Die gesprekken zijn er altijd”, zegt Martin. “We staan overal voor open. Ik kan bij Ducati blijven of naar een ander team gaan. We moeten wachten, maar het belangrijkste is dat we dit seizoen heel goed gaan presteren.”

Martin heeft ambities voor 2023. Bij Pramac rijdt hij ook dit jaar weer op het nieuwste materiaal. “Ik wil vechten voor overwinningen en als het even kan voor de wereldtitel. Dan is er tijd om na te denken wat er in de toekomst kan gebeuren. Ik kijk enorm uit naar de start van het seizoen, ik denk dat we zeer competitief kunnen zijn en dat het een fantastisch jaar gaat worden.”

De moeilijkheden die hij in 2022 tegenkwam hebben Martin geholpen. “Ik denk dat ik volwassen ben geworden. Ik denk meer aan het rijden en probeer de stappen die we zetten te begrijpen. Het was een hel in 2022, maar ik denk dat ik er ook wel sterker van ben geworden. Ik heb een goed team. Dit is voor mij de eerste keer dat ik langer dan twee jaar bij een team zit. In 2021 ben ik nooit 100 procent geweest, in 2022 voelde ik me aan het eind van het seizoen beter. Nu ben ik goed voorbereid en voelt het alsof we alles op een rij hebben voor een goed seizoen.”