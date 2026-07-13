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Martin: 'Op deze manier blijf ik niet lang WK-leider'

De leider in de MotoGP-stand geeft toe dat zijn voorsprong evenzeer aan omstandigheden te danken is als aan snelheid

Richard Asher Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin mag dan de eer hebben om het MotoGP-wereldkampioenschap als leider de zomerstop in te gaan - maar de Spanjaard is allesbehalve optimistisch na opnieuw een middelmatig weekend in Duitsland.

Martin eindigde op de Sachsenring als vijfde op grote achterstand, meer dan 11 seconden achter winnaar Marc Marquez. En de fabrieksrijder van Aprilia deed er zelfs goed aan die positie vast te houden, gezien de intense druk die hij laat in de race kreeg van Francesco Bagnaia.

Met de onafhankelijke Trackhouse-rijders als tweede en derde was dit weer een voorbeeld van Martin die zich aan de achterkant van de Aprilia-formatie bevond - een neerwaartse trend die inzette na zijn perfecte weekend op Le Mans in mei.

Ondanks deze nieuwste onbevredigende prestatie wist Martin zijn voorsprong in het kampioenschap in Duitsland uit te bouwen, van zeven punten op Marco Bezzecchi naar 14 punten op Ai Ogura. Maar de wereldkampioen van 2024 beseft dat dit grotendeels komt doordat zijn concurrenten in de eerste helft van het seizoen steken hebben laten vallen.

Vroege kampioenschapsleider Bezzecchi maakt een verschrikkelijke reeks door en werd door een crash in de kwalificatie uitgesloten van het Sachsenring-weekend. Ogura begint pas net op stoom te komen wat betreft grote puntenoogsten, terwijl Marquez nog steeds bezig is met een inhaalrace na blessureproblemen en gemiste races eerder in het seizoen. Zelfs de constante Fabio Di Giannantonio liet in Duitsland een gouden kans liggen om de leiding in de puntenstand te pakken, door een crash op zondag.

Jorge Martin, Aprilia Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing

Photo by: Alexander Trienitz

"Ik sta [misschien] nu aan de leiding, maar als ik races als deze blijf rijden, zal ik niet lang aan de leiding staan," zei Martin na de race.

"Zeker, we hebben een geweldig eerste deel van het seizoen gehad. Ik ben blij dat ik aan de leiding sta, uiteraard, want dat is altijd een fijn gevoel, maar... nu moeten we de snelheid vinden.

"Ik weet dat het potentieel groot is. Ik had enorm veel vertrouwen in het eerste deel van het seizoen, daarna had ik in de laatste paar races moeite met de snelheid. Dus we moeten goed analyseren wat er is gebeurd en misschien teruggaan naar die motor[afstelling], want ik voelde me veel beter.

"Maar over het algemeen ben ik blij. Als je me in januari had gezegd [dat ik nu aan de leiding zou staan, dan had ik dat] 100% [aangenomen].

"En het wordt zeker een interessant tweede deel [van het seizoen]. De uitdaging is goed, alles ligt helemaal open.

"Misschien leid ik meer [door] de fouten van de rest dan door mijn resultaten, maar ik sta aan de leiding! Dus we moeten zo doorgaan."

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