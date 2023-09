Tien minuten na het einde van de tweede vrije training, waarin Marco Bezzecchi de snelste tijd noteerde, maakten de MotoGP-coureurs zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De sessie werd afgetrapt met Q1, die werd aangevangen bij een temperatuur van 22 graden en waarbij zon en wolkenvelden elkaar afwisselden. In die sessie verschenen meteen enkele grote namen op de baan die zich vrijdagmiddag niet rechtstreeks wisten te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. Dat gold onder meer voor Marc Marquez en Fabio Quartararo, al werden ze vergezeld door hun collega's bij respectievelijk Honda en Japan.

Quartararo valt buiten de boot in Q1

Om 10.50 uur lokale tijd werd het startsein voor de kwalificatie op Mobility Resort Motegi gegeven. Alle elf coureurs kwamen vrijwel meteen naar buiten gereden voor hun eerste run, al was het feest voor Cal Crutchlow aanvankelijk van korte duur. De testcoureur van Yamaha, die dit weekend met een wildcard op de grid staat, keerde na slechts één ronde en zonder een tijd te zetten alweer terug in de pits. Merkgenoot Quartararo opende het bal vervolgens door als eerste een tijd op de klokken te zetten, al dook Marquez meteen onder de tijd van de Fransman door. De 1.44.364 was echter niet voldoende om lang bovenaan te blijven staan: met zijn tweede ronde antwoordde Quartararo, waarop Marquez naar 1.43.997 snelde om de eerste run als snelste man af te sluiten.

Na een kort bezoek aan de pits voor een nieuwe set banden keerden de coureurs allemaal terug op het asfalt voor de tweede en beslissende run van Q1. Daarin werden de nodige verbeteringen genoteerd, al bleef de tijd van Marquez voor iedereen buiten bereik. De zesvoudig MotoGP-kampioen verzekerde zich dus van het eerste plekje in Q2. De tweede positie ging vroeg in de tweede run al over naar Raul Fernandez, die zich tot tweemaal toe verbeterde en op een halve tiende van Marquez strandde. Dat bleek echter genoeg voor Q2, want Augusto Fernandez gaf op de derde plek weer 0.080 seconde toe. De Tech3 GasGas-coureur viel daarmee dus buiten de boot, iets wat ook gold voor Quartararo. De laatste ronde van de Yamaha-coureur werd geschrapt, waarna hij net te laat was om nog aan een nieuwe ronde te beginnen. Hij strandde op P4, voor de laat gevallen Joan Mir, Miguel Oliveira en Franco Morbidelli. Daarachter volgden nog Takaaki Nakagami, Crutchlow, Stefan Bradl en Michele Pirro.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Japan

Ongenaakbare Martin troeft Bagnaia af voor pole

Na een korte break meldden de twaalf overgebleven coureurs zich om 4.15 uur op de baan voor het tweede en beslissende kwalificatiedeel. Voor Bezzecchi begon de sessie echter zoals hij dat ongetwijfeld niet had gewild. De VR46 Ducati-rijder ging nog voordat hij aan een getimede ronde was begonnen onderuit in bocht 12 en ontbrak daardoor in het restant van de eerste run. Fabio di Giannantonio opende intussen beter door als eerste rijder een tijd te rijden, al bleek hij niet opgewassen tegen Jorge Martin. De Pramac Ducati-man opende al razendsnel door 1.43.638 te rijden, waarna Marquez in zijn kielzog op vier tienden de tweede positie innam. Terwijl Marquez vervolgens werd teruggedrongen door Jack Miller en Di Giannantonio, scherpte Martin de snelste tijd nog eens aan tot 1.43.198 aan het einde van de eerste run.

Bezzecchi en WK-leider Francesco Bagnaia meldden zich vervolgens als eersten op de baan voor de tweede en beslissende run. Laatstgenoemde verbeterde zich meteen naar de derde positie op meer dan zes tienden van Martin, terwijl Bezzecchi's eerste getimede ronde hem naar de zevende positie bracht. Diverse concurrenten verbeterden zich vervolgens ook, waarna Bagnaia en Bezzecchi oprukten naar respectievelijk de tweede en vierde positie. Binder schoof daarna met zijn voorlaatste ronde op naar de vijfde ronde, waarna het afwachten was of de laatste vliegende ronde nog voor verbeteringen zou zorgen.

Dat lukte wel, maar de tijd van Martin bleef ruimschoots buiten bereik. De nummer twee in de WK-stand verbeterde zich in de tweede run niet meer, maar zijn 1.43.198 is een ronderecord en ruim genoeg voor de pole. Bagnaia behield de tweede positie, terwijl Miller de eerste startrij completeert op P3. Daarachter volgen Bezzecchi, Binder en Di Giannantonio op de posities vier tot en met zes, met Marquez uiteindelijk op de zevende positie. Maverick Viñales en Aleix Espargaro zetten hun Aprilia's op de achtste en negende plek, terwijl de top-twaalf werd gecompleteerd door Johann Zarco, Fernandez en Pol Espargaro.

De eerstvolgende sessies in Motegi zijn de kwalificatie's van respectievelijk de Moto3 en de Moto2. Daarna is het om 15.00 uur lokale tijd (8.00 uur in Nederland) tijd voor de sprintrace van de MotoGP.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Japan