Martin niet van plan om Pramac Ducati in 2024 te verlaten

Jorge Martin behaalde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Duitsland zijn eerste Grand Prix-overwinning in twee jaar. Hij versloeg in een spannend duel regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia met slechts 0.064 seconde. Martin heeft met de Dutch TT voor de deur slechts zestien punten achterstand op Bagnaia in het kampioenschap.

De afgelopen maanden was Martins toekomst onderwerp van discussie. De Spanjaard werd onder meer in verband gebracht met het fabrieksteam van Yamaha. Martin bevestigde tijdens het weekend van de Franse Grand Prix dat hij een clausule in zijn tweejarige Ducati-deal heeft, die bepaalt dat hij kan vertrekken als een fabrieksteam hem een contract aanbiedt. Ducati's sportief directeur Paolo Ciabatti liet eerder dit jaar weten dat hij niet zeker wist of Martin bij het Italiaanse merk zou blijven. Hij zei vorige week tegen GPone.com echter dat de piloot in 2024 "zoals gepland" op een door Pramac gerunde Ducati zal rijden.

Tijdens de persconferentie voor de Dutch TT werd Martin gevraagd naar zijn toekomst: "Ik ben gelukkig waar ik ben", reageerde de Pramac-coureur. "Ik zie geen reden om te veranderen. Ik heb een fabrieksmotor en een geweldig team dat zich voor mij inzet. Ik heb het gevoel dat 2024 hetzelfde moet zijn." De Moto3-kampioen van 2018 werd voor dit jaar door Ducati gepasseerd voor een zitje bij het fabrieksteam. De plek naast Bagnaia ging naar Enea Bastianini, die vorig seizoen vier races won voor het Gresini-team.

MotoGP-coureurs kijken uit naar komst Acosta

Deze week liet de Moto3-wereldkampioen van 2021 en huidige Moto2-koploper Pedro Acosta weten dat hij volgend seizoen met KTM naar de MotoGP gaat. Het is nog niet duidelijk of dat met Tech3 zal zijn of met een nieuw aan te kondigen team met KTM-motoren. Op dit moment hebben Jack Miller, Brad Binder van het fabrieksteam en Tech3-rijder Pol Espargaro - die geblesseerd is sinds de Grand Prix van Portugal - tweejarige contracten. "We weten dat hij er klaar voor is", zei Miller tijdens de persconferentie voor de Dutch TT over de 19-jarige Acosta. "Hij is jong en heeft vertrouwen. Ik kijk ernaar uit. Hopelijk kan KTM hem in de familie houden. Want we willen hem op een van onze motoren hebben, zeker weten."

Ook Marc Marquez is ervan overtuigd dat landgenoot Acosta goed voorbereid naar de MotoGP komt. "Zeker, hij is klaar voor een overstap. Hij presteert momenteel sterk." Ook Johann Zarco, die Acosta eens omschreef als 'de nieuwe genius' deed een duit in het zakje. "Ik wil nog een race winnen voordat hij hier komt", grapte hij. "Hij is ongelooflijk, dat was hij al in de Moto3. Zoals hij met een Moto2-machine rijdt, is de nieuwe stijl die je nu nodig hebt om snel te rijden op een motor. En nog meer op een grote motor."

Marc Marquez werd tijdens de persconferentie eveneens bevraagd over zijn toekomst. Hij kende een rampzalig bezoek aan de Sachsenring. Na vijf crashes afgelopen weekend besloot hij om op zondag niet mee te doen aan de Grand Prix. Marquez heeft een contract voor 2024, maar er zijn na de Duitse Grand Prix twijfels gerezen over een langer verblijf bij Honda. De geplaagde piloot stelt dat hij zich in Assen "maximaal" zal inzetten. "Dat ik hier ben met verschillende blessures geeft dat wel aan", aldus de achtvoudig wereldkampioen. "Ik wil door met dit project en wil hier verder werken aan de motor voor de toekomst. Ik ben honderd procent toegewijd."