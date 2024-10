Martín niet blij met gevoel in Motegi: "Het was echt heel slecht"

Het momentum in de MotoGP-titelstrijd blijft heen en weer slingeren. In de sprintrace in Japan deed Francesco Bagnaia de beste zaken met een overwinning, terwijl Jorge Martín als vierde over de finish kwam. De Pramac Ducati-rijder herstelde zich daarmee heel behoorlijk van een mislukte kwalificatie, waarin hij mede door een crash niet verder kwam dan de elfde tijd. "Na de kwalificatie ben ik zeker blij met dit resultaat. Ik denk dat het veel beter was gegaan als ik vooraan op de grid mocht starten, maar vanaf P11 was dit het maximale vandaag", blikte Martín achteraf terug op de sprintrace.

Martín mengde zich in de sprintrace echter niet in de strijd om de podiumplaatsen. Dat was mede te wijten aan zijn eigen optreden, maar ook aan de neerslag die zo nu en dan viel in Motegi. "Ik verloor veel vertrouwen toen er wat regendruppels waren. Ik nam flink wat gas terug en zag geen reden om op dat moment te pushen, waardoor ik de aansluiting verloor met Marc [Márquez] en de anderen vooraan", verklaarde hij dat. "Maar ik denk dat ik onder volledig droge omstandigheden de potentie heb om voor het podium te vechten, dus ik denk dat ik daar morgen kan staan. Ik zag ook wat dingen bij Marc die ik zelf moet verbeteren voor morgen. Al met al heb ik nu meer vertrouwen in de race van morgen dan voor ik voor de sprint had."

Gevraagd om uit te leggen welke dingen hij bij Márquez heeft opgepikt, wilde Martín weinig prijsgeven: "Ik kan er niet veel over zeggen, maar zijn vierde sector is behoorlijk indrukwekkend." Over zijn eigen verrichtingen in de sprintrace was de Spanjaard daarentegen een stuk minder te spreken. "Ik reed alsof ik op een Moto3-motor zat. Het was echt heel slecht. Ik kon niet op een natuurlijke manier schakelen. Ik worstel met de positie van mijn lichaam, dus ik probeer morgen een natuurlijke manier te vinden die snel is, net als vorig seizoen. Dat wil ik in alle ronden constant houden, want ik had het gevoel dat ik slechter was dan een rookie."

Martín heeft voorafgaand aan de hoofdrace in Japan nog altijd vijftien punten voorsprong op Bagnaia. De Italiaan begint echter vanaf de tweede plek aan de race van 24 ronden, daar waar Martín opnieuw vanaf de elfde plek moet komen.