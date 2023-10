Martin: MotoGP-zege Japan voelt niet als overwinning door vroeg einde

De MotoGP Grand Prix van Japan werd zondag na twaalf van de geplande 24 ronden afgebroken wegens zware regenval in Motegi. Enige tijd later deed de wedstrijdleiding nog een poging om de race te hervatten, maar na een snelle startprocedure en een formatieronde keerden de overgebleven rijders definitief terug naar de pits wegens te slecht zicht. Daardoor werd Jorge Martin uitgeroepen tot winnaar van de Japanse GP en omdat de helft van de race-afstand was afgelegd, kreeg hij volledige punten uitgekeerd. Zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia, die tweede werd, bedraagt hierdoor nog maar drie punten.

Toch verkeerde Martin tijdens de persconferentie na afloop van de race in Motegi niet echt in een jubelstemming. Dat wijt hij aan het vroegtijdig afbreken van de race, waardoor hij de overwinning niet echt als een overwinning voelt. "Ik was eerst heel boos door de situatie, want we gingen de baan op en er was gewoon geen zicht. Toen ik daarna mijn team zag, was ik heel blij", vertelde Martin. "Het voelt echter niet als een overwinning, want het was geen volledige race. Het gevoel is niet hetzelfde, maar er zijn volledige punten uitgedeeld, dus dat is het belangrijkste."

In de openingsfase van de race werden Martin en de concurrentie al op de proef gesteld, want vlak voor de opwarmronde begon het te regenen. Uiteindelijk vertrok de Pramac Ducati-coureur - net als de rest van het veld - op slicks, maar het lastigste was de ronde op weg naar de grid. "Het lastigste was denk ik de opwarmronde. Toen zag ik veel rijders momentjes hebben en zelf had ik er ook een paar. Met die omstandigheden begonnen we aan de race en dat is nooit makkelijk als je vooraan rijdt", zei Martin, die Bagnaia en Jack Miller daarna voor liet. "Toen zij naar de pits gingen, wist ik dat ik ook moest gaan. Op de regenbanden voelde ik me supersterk, maar ik had in bocht 3 een groot moment waardoor ik wijd ging en terugviel naar P6. Daarna ging het geweldig bij het uitkomen van de bochten en kon ik ze allemaal inhalen. Het gat van een seconde opbouwen naar Pecco was cruciaal voor deze zege."

Een ander belangrijk element in zege van Martin in Motegi was het feit dat hij het accelereren het beste onder controle had, waardoor hij coureurs op diverse plekken kon inhalen. Zelf erkent de nummer twee in het kampioenschap dat dit wapen een sleutelrol speelde in het behalen van de overwinning. "Normaal heb ik wat moeite met de acceleratie in deze omstandigheden, maar deze keer ging dat goed. Ik denk dat de elektronica het goed deed vandaag", aldus Martin. "Dat speelde een sleutelrol, want ik kon hierdoor Pecco en Marco inhalen in bocht 9, al zat ik met de voorkant wel op de limiet. Ik had niet het beste gevoel, dus ja, ik denk dat dat vandaag de doorslag gaf."