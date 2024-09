Martín nipt sneller dan Márquez in eerste MotoGP-training Misano

Vijf dagen na de overwinning van Marc Márquez in de Grand Prix van Aragón was de MotoGP alweer neergestreken op Misano World Circuit Marco Simoncelli voor de Grand Prix van San Marino. Nadat de Moto3 en Moto2 al een training hadden afgewerkt, was het om 10.45 uur tijd voor de 24 MotoGP-rijders om aan de eerste vrije training te beginnen. Naast de 22 vaste racerijders meldden ook twee testrijders zich voor een wildcardoptreden: Stefan Bradl namens Honda en Pol Espargaró voor KTM.

Toch kwamen uiteindelijk slechts 23 rijders in actie tijdens de openingstraining in Misano. Joan Mir werd in de aanloop naar het raceweekend getroffen door een stevige buikgriep, die hem ertoe dwong om de vrijdagse actie aan zich voorbij te laten gaan. De overige rijders verschenen wel al snel op het asfalt voor de sessie van 45 minuten. Gedurende de eerste run voerden de rijders het tempo langzaam maar zeker op. Zo werd Espargaró na zeven minuten de eerste onder de 1 minuut en 33 seconden door 1.32.722 te noteren, een tijd die enkele minuten later door Jorge Martín werd aangescherpt tot 1.32.642. Toch zou Espargaró het veld na tien minuten aanvoeren door zijn verbetering naar 1.32.364 - waarmee hij nog altijd twee seconden boven het ronderecord van Martín zat.

Quartararo en Espargaró verrassen

Fabio Quartararo opende zijn weekend in Misano - waar hij dit jaar al diverse malen getest heeft - goed door vervolgens naar de tweede plek te komen, alvorens Martín en Márquez hem weer wat naar achteren duwden. Laatstgenoemde pakte na veertien minuten trainen de koppositie door 1.32.077 te rijden, waarmee hij Martín op anderhalve tiende zette. Quartararo zou ruim vijf minuten later - terwijl hij nog altijd bezig was met zijn eerste run - weer opschuiven naar de tweede positie op een kleine tiende van Márquez, om vervolgens dan toch naar de pits te rijden. Andere rijders grepen het moment juist aan om een vervolg te geven aan hun trainingsprogramma.

Met nog achttien minuten voor de boeg moest Márquez zijn eerste plek weer afstaan. Martín scherpte de snelste tijd in eerste instantie aan tot 1.32.030, om meteen daarna verder te versnellen tot 1.31.779 en 1.31.707. Espargaró en Morbidelli sloten vervolgens aan op de tweede en derde positie, al zagen zij Márquez met nog tien minuten te gaan weer voorbijkomen. De Gresini-rijder sloot op 0.037 seconde aan achter Martín. Net als vrijwel alle andere rijders zou Martín in de laatste minuten nogmaals terugkeren op het asfalt, maar dat deed hij op gebruikte banden en dus kwam zat er geen verbetering meer in. De concurrentie kon de tijd van de Pramac Ducati-man echter ook niet aanvallen, waardoor hij de openingstraining in Misano als snelste afsloot met zijn 1.31.707.

Márquez volgde dus op de tweede positie, voor Espargaró als beste KTM-rijder op P3. Morbidelli en Quartararo doken eveneens onder de 1 minuut en 32 seconden voor de vierde en vijfde positie, iets waar Aleix Espargaró op de Aprilia net niet in slaagde. De Spanjaard eindigde op de zesde plek, met Brad Binder op de zevende positie. Francesco Bagnaia kwam ondanks zijn in Aragón opgelopen kneuzingen tot de achtste tijd, terwijl Maverick Viñales en Pedro Acosta de top-tien completeerden. Enea Bastianini moest daardoor genoegen nemen met de dertiende tijd, vlak voor Johann Zarco als beste Honda-rijder. Opvallend was het feit dat Trackhouse-rijders Raúl Fernández en Miguel Oliveira teleurstelden met de 21ste en 22ste tijd.

Het MotoGP-weekend in Misano wordt vrijdagmiddag om 15.00 uur vervolgd met de training, waarin de tien snelste rijders een plekje in Q2 kunnen veiligstellen.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van San Marino