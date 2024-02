Martin troeft Acosta af op openingsdag MotoGP-test Sepang

Dinsdag om 10.00 uur lokale tijd (3.00 uur in Nederland) trapte de MotoGP de eerste collectieve wintertest af op Sepang International Circuit. Vorige week testten de vijf fabrikanten al op het Maleisische circuit, maar alleen Yamaha en Honda mochten daar met hun vaste rijders aan deelnemen. Ditmaal stonden er maar liefst 23 rijders aan de start van de openingsdag. Franco Morbidelli ontbrak bij Pramac Ducati na zijn stevige crash tijdens een privétest in Portugal van vorige week. Hij werd vervangen door Ducati-testrijder Michele Pirro. Verder gaf ook Cal Crutchlow, de testrijder van Yamaha, acte de présence op de eerste dag van de officiële wintertest.

Alle rijders kregen in Sepang de kans om te wennen aan het nieuwe materiaal van hun fabrikanten voor 2024. Daarnaast reden diverse rijders hun eerste meters in de kleuren van hun nieuwe werkgever. Dat gold onder meer voor Marc Marquez. De zesvoudig wereldkampioen stapte deze winter over van Honda naar Gresini en kon in Maleisië dus kennismaken met de Ducati GP23. Een vlekkeloze dag werd het niet voor de rijder uit Cervera, die in zijn eerste out-lap al na vier bochten tot stilstand kwam met een technisch probleem. Ongeveer halverwege de testdag volgde opnieuw een klein technisch mankement, gevolgd door een crash in bocht 15. Door deze moeilijkheden bivakkeerde Marquez lang in de achterhoede, maar in de slotfase volgde een forse verbetering om uiteindelijk op P9 te eindigen.

Marquez was niet de enige die dinsdag van iets te dichtbij kennismaakte met het asfalt in Sepang. Binnen tien minuten na de start van de testdag crashten wereldkampioen Francesco Bagnaia en Trackhouse-rijder Raul Fernandez in bocht 11. Na de crash van laatstgenoemde werd de rode vlag zelfs gezwaaid, doordat zijn motor vlam vatte in de grindbak. Ook zijn teamgenoot Miguel Oliveira ging onderuit, evenals Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez en Alex Marquez. Tot slot crashte ook Marco Bezzecchi terwijl hij zijn tijd probeerde te verbeteren. Alle rijders bleven echter ongedeerd en konden hun testwerk na een bezoek aan de pits weer vervolgen.

Na technisch malheur en een crash reed Marc Marquez de negende tijd in Sepang. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Natuurlijk ging het in Maleisië ook om de rondetijden en op dat front stond er geen maat op Jorge Martin. De nummer twee van het afgelopen kampioenschap nam in het tweede uur de eerste plaats over van Maverick Viñales om later met 1.57.951 de snelste tijd van de dag te noteren. Daarmee zat hij slechts een halve seconde boven het baanrecord. Martin was een kleine drie tienden van een seconde sneller dan Pedro Acosta, die na zijn indrukwekkende shakedowntest ook goed begon aan de eerste officiële wintertest. Met 1.58.220 was hij nipt langzamer dan zijn snelste tijd van afgelopen week en bovendien 0.008 seconde sneller dan Fabio Quartararo op de derde positie.

De vierde tijd van de dag werd gereden door Fabio di Giannantonio, die voor het eerst in de kleuren van VR46 reed. De Italiaan gaf bijna vier tienden toe op Martin. Enea Bastianini klokte kort daarachter de vijfde tijd, gevolgd door Viñales en Alex Marquez. Bezzecchi kwam tot de achtste tijd, met Marc Marquez op de negende stek en Johann Zarco op de laatste plek in de top-tien. Een opvallend lage klassering was er voor Bagnaia. Na zijn vroege crash reed de regerend tweevoudig wereldkampioen weliswaar 52 ronden, maar met 1.58.813 moest hij genoegen nemen met de zestiende positie op de ranglijst.

De MotoGP-test in Maleisië wordt woensdag en donderdag vervolgd. Daarna wordt op 19 en 20 februari nog in Qatar getest, alvorens aldaar op 10 maart de eerste Grand Prix wordt verreden.

Uitslag MotoGP-test Sepang - dinsdag