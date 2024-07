Martín stelt MotoGP-pole veilig in Duitsland, Marc Márquez strandt in Q1

Met drie oefensessies achter de kiezen stond zaterdagochtend om 10.50 uur de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland voor de deur. De meeste grote namen slaagden er vrijdagmiddag tijdens de tweede training al in om een plekje in Q2 af te dwingen, maar de opvallendste afwezige was Marc Márquez. De specialist op de Sachsenring ging hard onderuit, waarbij hij een vinger brak en zijn ribben kneusde. Ook liep hij plaatsing voor Q2 nipt mis. Jack Miller deed dat op 0.001 seconde en was dus ook veroordeeld tot Q1, net als rappe mannen als Raúl Fernández, Marco Bezzecchi en Fabio Quartararo. Zo beloofde het eerste kwalificatiedeel meteen een interessante te worden.

Q1: Gehinderde Márquez strandt op dertiende startplek

Opvallend genoeg kwamen alle bandencompounds van de voorband voorbij in het eerste segment van de kwalificatie. Zo begon Jack Miller sterk op het zachte exemplaar door 1.20.566 te noteren met zijn eerste poging, al dook Raúl Fernández daar met de harde voorband meteen onderdoor met 1.20.102. Die tijd bleek voldoende om de eerste run als snelste af te sluiten, voor Márquez, Augusto Fernández, Bezzecchi en Quartararo. Yamaha-invaller Remy Gardner liet intussen ook heel aardige dingen zien door drie Honda-rijders achter zich te houden en de negende positie in te nemen na de eerste run.

Met zeven minuten voor de boeg keerden de rijders terug op de baan voor de beslissende fase van Q1. Voor Miller ging dat bijna verkeerd, want bij het aanremmen voor de eerste bocht kwam hij net niet in aanraking met Márquez. Laatstgenoemde keerde vervolgens zonder een rondetijd te rijden terug naar de pits en moest daar afwachten of zijn gereden tijd genoeg was voor een plek in Q2. Dat bleek niet het geval, want vrijwel alle rijders wisten zich in de slotfase nog flink te verbeteren. Dat gold onder meer voor Bezzecchi, die Márquez met 1.20.115 van de tweede positie verdreef. Dat zette de Gresini-rijder ertoe om toch nog een poging te doen.

Raúl Fernández verbeterde zich intussen naar 1.19.678, waarmee de Trackhouse-rijder zich overtuigend als snelste plaatste voor Q2. Bezzecchi bleef uiteindelijk tweede, mede doordat Stefan Bradl de laatste poging van Márquez verpestte door in bocht 2 in de weg te rijden. De Spanjaard moest genoegen nemen met de derde stek en P13 op de grid, voor Quartararo en Augusto Fernández. Miller volgde op een teleurstellende zesde plek, waarna het vijftal Honda's werd aangevoerd door Takaaki Nakagami, voor Luca Marini, Johann Zarco, Joan Mir en Bradl. Gardner zakte terug naar de twaalfde en laatste plek.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Duitsland

Q2: Trackhouse maakt indruk, maar Martín pakt pole

Na een onderbreking van tien minuten begonnen de twaalf geplaatste rijders om 11.15 uur aan Q2. Ook nu maakten alle compounds van de voorband hun opwachting, al was de hardste optie met afstand de populairste. Het bleek in de eerste fase ook de snelste optie, want Álex Márquez opende met 1.19.900 meteen razendsnel. Fernández scherpte die tijd vervolgens aan tot 1.19.643, al dook Jorge Martín daar met 1.19.423 ruim onderdoor. Ook noteerde de Pramac-rijder met die tijd een nieuw ronderecord op de Sachsenring. Hij keerde dan ook als snelste terug naar de pits, voor Fernández, Márquez, Francesco Bagnaia en Franco Morbidelli.

Na een bezoek aan de pits keerden alle rijders in de laatste zes minuten terug op de baan voor de beslissende fase van Q2. Het leidde tot een reeks verbeteringen, die Miguel Oliveira naar de tweede positie bracht op 0.048 seconde van Martín. Voor Maverick Viñales kwam de kwalificatie niet veel later vroegtijdig ten einde door een vervelende highsider in bocht 10. Veel rijders zagen door de bijbehorende gele vlaggen een mogelijke verbetering door de vingers glippen.

Martín verbeterde zich in zijn tweede run niet, maar toch stelde hij zijn vierde pole-position van het MotoGP-seizoen veilig, voor het verrassende Trackhouse-duo Oliveira en Fernández. Bagnaia knokte zich nog naar de vierde startpositie, voor Álex Márquez - die in de slotfase nog een stevige crash meemaakte. Morbidelli was de nummer zes, voor Viñales, Fabio di Giannantonio en Enea Bastianini - die slechts een halve seconde toegaf op de polesitter. Pedro Acosta, Brad Binder en Bezzecchi completeerden het gezelschap door een plek op de vierde startrij veilig te stellen.

De sprintrace van de MotoGP GP van Duitsland begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Een dag later vindt om 14.00 uur de Grand Prix plaats.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Duitsland

VT2: Wederopstanding Oliveira duurt voort

Voorafgaand aan de kwalificatie werkte de MotoGP al de laatste oefensessie voor de Duitse GP af. Daarin noteerde Oliveira overtuigend de snelste tijd door 1.20.353 te rijden. De Trackhouse-rijder, die tot dusver een moeizaam seizoen beleefde, zette zo de goede lijn van de vrijdag voort. Martín volgde op ruim drie tienden achterstand als nummer twee, voor Viñales en Bagnaia. Marc Márquez kwam ondanks zijn gebroken vinger en gekneusde ribben tot de vijfde tijd, met Raúl Fernández en Bastianini op de zesde en zevende plek. Morbidelli, Álex Márquez en Acosta completeerden de top-tien in de afsluitende vrije training op de Sachsenring.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP Duitsland