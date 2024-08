Martín opent MotoGP Oostenrijk met snelste tijd in eerste training

Een kleine twee weken na de zeges van Enea Bastianini op Silverstone is het MotoGP-circus neergestreken op de Red Bull Ring voor de Oostenrijkse Grand Prix. Vrijdagochtend meldden 25 rijders zich om 10.45 uur op de baan voor de eerste oefensessie van het weekend. Naast de 22 vaste rijders zijn er ook drie testrijders die met een wildcard aan de start staan: Pol Espargaró doet mee met een ontwikkelingsversie van de KTM RC16, terwijl Stefan Bradl en Lorenzo Savadori namens respectievelijk Honda en Aprilia in actie mogen komen in Spielberg bei Knittelfeld.

De openingsfase van de openingstraining op de Red Bull Ring verliep ietwat rommelig door een behoorlijke reeks geschrapte rondetijden. Een deel van de rijders kleurde zelf buiten de lijntjes van de track limits - een bekend probleem voor vrijwel alle raceklassen op het Oostenrijkse circuit - maar anderen raakten hun rondetijd juist kwijt door gele vlaggen. Aleix Espargaró veroorzaakte de eerste gele vlag door in bocht 2A onderuit te gaan, een voorbeeld dat enkele minuten later gevolgd werd door Marco Bezzecchi in bocht 3 en Brad Binder in bocht 2B. Pol Espargaró voerde op dat moment het veld aan met 1.29.944, al werd die tijd kort na het verdwijnen van de gele vlaggen door Franco Morbidelli aangescherpt tot 1.29.872.

De moeizame start van Aleix Espargaró kreeg na een kwartiertje trainen een vervelend vervolg, want de Aprilia-rijder gleed bij aanvang van zijn tweede run opnieuw onderuit. Ditmaal gebeurde dat in bocht 2B, het tweede deel van de chicane op het rechte stuk tussen de eerste en derde bocht. Ook Marc Márquez had het niet eenvoudig in Spielberg. De Gresini-rijder had halverwege slechts de 21ste tijd in handen, om vervolgens in bocht 4 wijd te gaan en even door het grind te ploegen. Even later noteerde Márquez dan wel een flinke verbetering, die hem meteen naar de vijfde stek katapulteerde. Wel werd die tijd later weer geschrapt wegens track limits. Morbidelli voerde in deze fase van de training nog altijd de ranglijst aan, voor Pol Espargaró, Francesco Bagnaia en WK-leider Jorge Martín.

Acosta veroorzaakt rode vlag met stevige crash

Pedro Acosta bivakkeerde op de zesde plek in de tussenstand, maar de jonge GasGas Tech3-rijder zou ook met de schrik vrijkomen bij een momentje in bocht 7. Hij moest even door het grind en raakte licht de bandenstapel, maar hij kon de motorfiets zelf terugbrengen naar de pits. Met nog zeven minuten op de klok ging het dan wel mis voor Acosta, die in bocht 2B op vrijwel dezelfde wijze als Aleix Espargaró en Binder onderuit gleed. Twee minuten later crashte Acosta opnieuw, ditmaal met 300 kilometer per uur bij het aanremmen van bocht 4. Ook nu kwam de Spanjaard met de schrik vrij, wel hing de wedstrijdleiding met nog 3 minuten en 34 seconden te gaan de rode vlag uit.

Na een onderbreking van ruim vijf minuten werd de eerste oefensessie nog hervat. De snelste tijd bleef in de resterende drie minuten voor iedereen buiten bereik. Martín, die vlak voor de rode vlag naar 1.29.654 snelde, sloot VT1 zodoende af op de eerste positie, op ruim twee tienden gevolgd door teamgenoot Morbidelli. Pol Espargaró verraste met de derde tijd, voor Bagnaia - die in de laatste minuten nog even door het grind ging - Binder en Acosta. Maverick Viñales was de nummer zeven, terwijl Fabio di Giannantonio, de verrassende Joan Mir en Álex Márquez de top-tien completeerden. Bastianini kwam niet verder dan de twaalfde tijd, maar stond desondanks ver voor Marc Márquez (P18) en Aleix Espargaró (P25).

Het MotoGP-weekend in Oostenrijk wordt om 15.00 uur vervolgd met de training, waarin tien startbewijzen voor Q2 worden verdeeld.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Oostenrijk