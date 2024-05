Martín opent MotoGP Frankrijk met snelste tijd in eerste training

Met Jorge Martín als leider in het kampioenschap en Francesco Bagnaia als winnaar van de vorige Grand Prix in Spanje is de MotoGP dit weekend neergestreken in Le Mans voor de vijfde ronde van het huidige seizoen: de Grand Prix van Frankrijk. De actie op het Bugatti Circuit werd vanzelfsprekend afgetrapt met de eerste vrije training van 45 minuten, waarin de rijders op uitstekende omstandigheden werden getrakteerd met een stralende zon en een temperatuur van 20 graden Celsius.

Na het zwaaien van de groene vlag duurde het dan ook niet lang voordat de gebroeders Márquez zich als eersten op het asfalt meldden, al volgde de rest van het gezelschap in het kielzog. Met uitzondering van Aprilia-rijders Maverick Viñales, Raúl Fernández en Miguel Oliveira, die op medium begonnen, kozen ze voor hun eerste run allemaal een zachte voorband. Wel begon iedereen op de medium achterband aan de eerste oefensessie, waarin de tijden in de eerste fase in een rap tempo sneller werden. Zo begon Martín met een 1.34.162 aan VT1, maar tegen het einde van de eerste runs voerde Marc Márquez het veld al aan met 1.31.971. De Gresini-rijder was daarmee na een kwartier de snelste, maar Enea Bastianini, Martín en Bagnaia gaven allemaal minder dan een tiende toe. Brad Binder was op P5 de beste rijder die niet op een Ducati zat.

De eerste training was zo'n twintig minuten oud toen de eerste rijders terugkeerden op de baan voor hun tweede run. Daarbij hielden ze vrijwel allemaal vast aan het setje banden dat ze ook in hun eerste run gebruikten, maar dat betekende niet dat er niet verder versneld kon worden. Nadat Marco Bezzecchi, de nummer drie van de laatste race in Jerez, de tweede plek had overgenomen, versnelde Bastianini naar 1.31.914. Die tijd zou hij met nog een kwartier voor de boeg verder aanscherpen tot 1.31.837. Martín had op dat moment de tweede plek overgenomen van Márquez, terwijl Bezzecchi en Bagnaia de top-vijf completeerden op het moment dat de meeste rijders hun tweede run afsloten.

Uitstapjes en eerste crash in slotfase

Iemand die een ander runplan aanhield, was Pedro Acosta. De jongeling van GasGas Tech3 was later aan zijn tweede run begonnen en liet voor én achter een nieuwe medium band monteren. Met dat rubber schoof Acosta in eerste instantie op naar de vijfde positie, om met nog ruim tien minuten te gaan zelfs naar P2 te komen. De Spanjaard zou met zijn volgende ronde zelfs anderhalve tiende onder de snelste tijd van Bastianini duiken, maar wegens het overschrijden van track limits werd deze ronde geschrapt. Met nog zes minuten te gaan slaagde Acosta er alsnog in om de koppositie over te nemen door 1.31.658 op de klokken te zetten.

Het was echter nog niet gedaan met verbeteringen, want diverse rijders lieten in de slotfase nieuw rubber monteren om op een snelle tijd te jagen. Ze werden aanvankelijk nog even gehinderd door Fabio Quartararo, die met zijn nieuwe Yamaha-chassis even door het grind naast bocht 7 ploegde. Ook Acosta moest even door de grindbak, nadat hij in bocht 6 de voorkant verloor en op knappe wijze overeind wist te blijven. Daarna sloeg Martín echter toe door 1.31.421 te rijden en de koppositie te grijpen. Een crash van Binder in de laatste minuut van de training zorgde er daarna voor dat er geen serieuze aanval meer gedaan kon worden op deze tijd.

Martín trapte het weekend in Le Mans zodoende af met de snelste tijd, op ruim twee tienden gevolgd door Acosta. Viñales meldde zich in de laatste fase keurig op de derde positie, voor Ducati-fabrieksrijders Bastianini en Bagnaia. Álex Márquez klokte de zesde tijd, met Aleix Espargaro als laatste rijder binnen een halve seconde op de zevende stek. Binder, Marc Márquez en Bezzecchi completeerden de top-tien, waarin Yamaha en Honda ontbraken. Álex Rins was op de dertiende stek de beste rijder van Yamaha, met Johann Zarco op de zestiende positie als beste Honda-rijder. Zij waren ook de enige rijders van hun merken die binnen een seconde van Martín bleven.

Het MotoGP-raceweekend in Frankrijk wordt vrijdagmiddag om 15.00 uur vervolgd met de belangrijke training, waarin tien startbewijzen voor Q2 verdeeld worden.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Frankrijk