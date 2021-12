Nieuwkomer Jorge Martin verbaasde vriend en vijand door in pas zijn tweede race in de MotoGP de pole-position op te eisen en in de race als derde te eindigen. Een race later kwam hij zwaar ten val in Portugal, waarbij hij meerdere botbreuken opliep. De Spanjaard moest onder het mes en miste vier races. De opgelopen kwetsuur aan zijn pols speelde hem de rest van het seizoen nog parten. Dat weerhield hem er echter niet van om later in het jaar de Grand Prix van Stiermarken vanaf pole te winnen. Uiteindelijk eindigde hij het seizoen op de negende plaats in de eindrangschikking.

“Het was een heel mooi seizoen. Een heel erg lang seizoen ook, vol met ups en downs”, zei Martin toen Motorsport.com hem vroeg om terug te blikken op het jaar 2021. “Dit was het beste en slechtste seizoen tegelijkertijd. Door de blessure leek het erop dat het het slechtste seizoen uit mijn carrière zou worden. Uiteindelijk werd het het beste seizoen. Na de crash verkeerde ik in een diep dal, maar ik sloeg terug met een overwinning, podiums en pole-positions. Ik knokte continu voor een plek in de top-vijf. Dus ik denk dat we sterk waren. We hebben geweldig werk geleverd en we zijn zeker klaar voor aankomend seizoen.”

Overload aan informatie

Martin erkent dat flink moest wennen aan de MotoGP. Niet per definitie aan de snelheid en zwaarte van de machine, maar meer aan alles wat erbij komt kijken in de pitbox: “Het leerproces verliep geweldig. Ik denk dat ik nog steeds heel veel leer. Elke race probeer ik nieuwe dingen onder de knie te krijgen. Ik heb ook de wijze waarop ik met het team praat verbeterd. Het is wel lastig, want elke keer dat ik stop bij het team na een run probeer ik te veel informatie te begrijpen. Het is niet eenvoudig om dat allemaal over te brengen aan het team. Soms zat ik te wachten op mijn diner en bedacht ik me opeens iets als: ‘Oh, in die bocht moeten we dit veranderen’. Het is niet eenvoudig. Het is heel veel informatie en het is lastig om direct na een training alles uit te leggen. Maar elk weekend werd ik beter. Ik heb veel vooruitgang geboekt. Het lastigste was echter het leren begrijpen van de banden. Ik heb nog steeds moeite om de banden te managen. Dat moeten we verbeteren, we zullen zien hoe het volgend seizoen gaat.”