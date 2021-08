Martin moet successen in MotoGP-races Oostenrijk “even verwerken”

Martin liet in de eerste fase van het seizoen al zien dat hij een groot talent is. Met een pole-position en een podiumplek in Qatar vestigde de Madrileen zijn naam direct. Zijn opmars kwam abrupt tot stilstand met een zware crash in de Grand Prix van Portugal, waar hij acht botbreuken opliep. Kort voor de zomerstop keerde Martin terug, maar de pauze kwam hem goed uit om verder te herstellen. Tijdens de Oostenrijkse dubbel kwam Martin vliegend uit de startblokken. Op de Red Bull Ring scoorde hij twee weekenden achter elkaar pole-position, de Grand Prix van Stiermarken sloot hij af met zijn eerste MotoGP-overwinning en in de chaotische Oostenrijkse GP scoorde de Pramac-rijder een bijzondere derde plaats.

“Ik begon op de hardste voorband waar ik eigenlijk helemaal niet mee had gereden in de rest van het weekend”, beschreef Martin zijn wedstrijd. “We hebben een gok genomen, maar ik had vertrouwen. Zodra ik de aansluiting wilde maken bij de koplopers en probeerde om weg te rijden, ging ik te wijd en verloor ik terrein. Op de vierde plaats werd de voorband veel te warm en het tempo was moeilijk vol te houden.”

Martin moest daarom lossen aan het front, waar de strijd ging tussen Marc Marquez, Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia. Toen het harder begon te regenen, kwam alles weer bij elkaar en daar begon het spel voor Martin. “Ik heb veel risico genomen om weer aan te sluiten bij de eerste groep. Het was helemaal nat en ik zag dat Marquez en Pecco voor de pits kozen, dus ik moest ze wel volgen. Ik was heel nerveus bij de motorwissel. Ik crashte nog bijna, viel bijna om. Een van de monteurs had een beetje pijn, maar daarna lag ik nog steeds derde. Het was heel moeilijk. Ik begon als elfde aan de laatste ronde en dacht dat ik m’n race verknald had, maar ik zag de andere rijders in de derde bocht en wilde naar ze toe rijden. In de zevende bocht haalde ik ze bij en kon ik ze pakken. Dat was nog best riskant, maar ik ben blij dat het gelukt is.”

Met zijn indrukwekkende oogst in de afgelopen weken heeft Martin de top-tien van het wereldkampioenschap bereikt en heeft hij het momentum ten opzichte van teamgenoot Johann Zarco volledig gekeerd. De Fransman kreeg zondag een nieuwe teleurstelling te verwerken toen hij in kansrijke positie ten val kwam. Martin verklaarde echter dat zijn podium van zondag meer waarde had dan de overwinning van een week eerder. Ik ben blij met het podium, nog blijer dan vorige week. Nu heb ik wat tijd nodig om de laatste anderhalve week te verwerken. Een overwinning, een podium en twee pole-positions, dat is ongelofelijk.”