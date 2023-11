Jorge Martin knokte in de openingsfase van de Grand Prix van Maleisië met zijn titelrivaal Francesco Bagnaia. De Pramac Ducati-rijder trok in dat duel aan het kortste eind: WK-leider Bagnaia finishte als derde op Sepang, zes seconden en één positie voor Martin. Daarmee vergrootte Bagnaia zijn voorsprong op Martin in het MotoGP-klassement tot veertien punten, één punt meer dan hij bij aankomst in Maleisië had.

In Thailand incasseerde Martin een officiële waarschuwing wegens het racen met een te lage bandenspanning (hetgeen onder meer Bagnaia dit weekend overkwam), waardoor hij zich op Sepang op dat gebied geen fout meer kon permitteren. Hij reed dan ook met een hoge bandenspanning, maar wijst dat niet aan als oorzaak van zijn mindere race. “Nee, zeker niet. De bandenspanning was zeker hoger dan ik wilde, maar wel lager dan gisteren”, aldus Martin. “We hebben geprobeerd dit iets beter voor elkaar te krijgen, maar het was zeker niet voldoende en na zes ronden voelde het alsof ik in elke bocht onderuit ging. Het was echt moeilijk en frustrerend dat ik niet de hele race heb kunnen pushen, dus P4 was het maximaal haalbare.”

“Maar ik denk dat het meer te maken had met de temperatuur achter Pecco. Ik worstelde en daarna zakte het nooit meer. Ik probeerde hem onder druk te zetten, maar het voelde alsof ik ging crashen en heb het tempo daarom laten zakken”, vervolgt Martin. Hij kan leven met het resultaat in Maleisië. “We zijn één punt verder achterop geraakt, dat is niet heel veel. Soms loop ik er vijftien in, dus ik ben ervan overtuigd dat ik in de volgende races snel kan zijn. Als er circuits zijn waar je je kan herstellen, dan zijn het Qatar en Valencia wel. Je kan dus veel punten winnen maar ook verliezen. Ik ben vol vertrouwen en laten we proberen hem te verslaan in de volgende wedstrijd.”

Bagnaia rekent zich ondertussen nog niet rijk. “Natuurlijk is een voorsprong van veertien punten beter dan niets of zelfs op achterstand staan”, antwoordt de Ducati-fabriekscoureur. “Maar het is niet veel. Als het een regulier seizoen was geweest met één wedstrijd per weekend, dan was het een mooie marge om te managen. Maar met 37 punten per weekend is het een heel klein gat.”