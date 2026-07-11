Martin mist 'sterke punten': 'Als we zo doorgaan, wordt het moeilijk'

Jorge Martin has moeite om optimistisch te blijven over zijn kansen om dit weekend tijdens de Grand Prix van Duitsland een kleine zegedroogte te beëindigen.

De MotoGP-puntenleider leek op koers te liggen om Aprilia's aanval in 2026 te leiden toen hij in mei de Grand Prix van Frankrijk won, maar de fabrieksrijder heeft die vorm sindsdien niet meer kunnen terugvinden.

Hoewel hij zich op de Sachsenring wist te plaatsen voor de Q2-sessie van zaterdag, was hij vrijdag de langzaamste van de vier Aprilia-rijders. Dit begint een bekend patroon te worden - en Martin heeft gezien hoe elk van de andere drie sinds zijn droomweekend op Le Mans minstens een sprintrace won.

"Op vrijdagen heb ik altijd het gevoel dat we een stap achterlopen, omdat ik hier nooit met Aprilia heb gereden," zei hij. "Dus ik voel het altijd, en het was een groot verschil vergeleken met de vorige keer hier."

Hoewel de trage starts begrijpelijk zijn, aangezien Martin het merendeel van de races in 2025 door een blessure miste, zegt hij dat de huidige terugval dieper gaat dan dat.

"Ik zit nog steeds een beetje ver van de strijd om de overwinning af. Ik denk dat we voor het podium een beetje meedoen, maar we moeten een inspanning leveren.

"Op dit moment voel ik geen grip achter en de voorkant beweegt veel op de rand van de bocht, dus ik heb op dit moment geen sterk punt.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

"Ik ga er gewoon voor en doe mijn best, maar als we zo doorgaan wordt het een moeilijke race. Maar ik hoop echt dat we iets vinden dat me helpt voor het podium.

"Voor mij is het enige doel om mijn gevoel te blijven verbeteren, want ik had een geweldig eerste deel van het seizoen, echt een goed deel gezien waar ik vandaan kwam. Maar mijn doel is altijd om te verbeteren en te verbeteren, en nu voel ik dat we een beetje ver verwijderd zijn van de overwinning op Le Mans of van andere races."

Martin hield ook de druk op Aprilia, dat te maken heeft gekregen met een tegenreactie van Ducati nadat het dominant aan het seizoen was begonnen.

"Ik weet dat de rest van het veld, laten we zeggen Ducati, veel is verbeterd. En er zijn andere merken die verbeteren. Dus we moeten die lijn blijven volgen, want anders raak je achterop."