MotoGP GP van Qatar

Jorge Martin mikt op eerste twee startrijen in GP van Qatar: 'Met pijnstillers kan ik de race volhouden'

De wereldkampioen van 2024 presteerde solide op Losail en denkt dat hij met zijn blessure kan omgaan

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 19:36

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin zegt dat hij tijdens de Grand Prix van Qatar van dit weekend competitief kan zijn, ondanks dat hij met een gebroken pols rijdt na zijn ongeluk in Australië twee weken geleden.

In tegenstelling tot zijn mislukte poging om afgelopen weekend op Sepang te racen, kon Martin vrijdag op de eerste dag op Losail een flink programma afwerken. Zijn rechtstreekse plaatsing voor Q2 bewees dat hij de snelheid heeft om punten te scoren, mits hij de races kan doorkomen.

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Als Martin dat potentieel kan waarmaken, kan de Aprilia-fabriekscoureur voorkomen dat Marc Marquez in Qatar de wereldtitel veiligstelt. Na de actie op de eerste dag had hij er vertrouwen in dat het die kant op ging.

"Als ik alles voor elkaar krijg, zijn misschien de eerste twee startrijen mogelijk", zei Martin. "Dus dat is misschien een goed doel.

"Ik denk dat we de race met wat meer pijnstillers kunnen managen."

De sprintrace van zaterdag gaat over 11 ronden, terwijl de Grand Prix van Qatar van zondag over 22 ronden gepland staat.

Als Martin in de twee races slechts zeven punten kan scoren, is dat genoeg om zijn titelkansen mathematisch in leven te houden tot minstens de Grand Prix van Portugal over twee weken.

Leider Marquez moet tijdens het weekend op Losail 30 punten meer scoren dan Martin, terwijl er maximaal 37 te verdienen zijn.

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"Het lijkt erop dat mijn pols het gaat houden", voegde Martin toe tijdens zijn Spaanstalige persbriefing. "Zondag zijn het veel ronden en dat wordt een onbekende factor, maar vandaag voelde ik me eerlijk gezegd veel beter dan vorige week in Maleisië. Als ik me daar zo had gevoeld, had ik geprobeerd te racen, maar op dat moment was de blessure nog heel recent. Ik heb de afgelopen dagen echt gemerkt dat het beter is geworden."

Martin merkte ook op dat hij eraan gewend raakte om met pijn te rijden - al was hard remmen niet langer een groot probleem.

"Remmen is op dit moment het minste van mijn problemen", legde hij uit. "Van richting veranderen is veel moeilijker, en het doet ook pijn als ik ver onder hellingshoek lig. Ik raak er al aan gewend om met al die pijn te rijden. Het kan zijn dat de pols erger wordt, maar ik hoop dat het met de behandelingen die we doen een beetje beter wordt.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Fysiek gaat het goed met me, maar ik merk dat ik met de rest van mijn lichaam compenseer voor de kracht die ik niet met mijn hand kan zetten - en daardoor doet mijn rug behoorlijk veel pijn."

Naast de fysieke uitdaging voegde Martin toe dat er ook een mentale uitdaging was om aan te pakken.

"Het verlies aan vertrouwen na de crash in Australië is duidelijk heel groot geweest. Deze vrijdagochtend had ik, hoewel het gevoel niet slecht was, niet dat extra beetje om in de bochten aan te zetten.

"Maar beetje bij beetje begon ik me beter te voelen en in de middag hebben we een stap vooruit gezet. De motor werkt goed op dit circuit en ik voel me beter. Ik reed mijn persoonlijk record in Qatar, dus dat is helemaal niet slecht", zei hij, verwijzend naar de ronde van 1.51,041 waarmee hij de training afsloot.

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- Het Motorsport.com-team

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