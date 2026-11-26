MotoGP GP van Valencia

Jorge Martín: "Mijn relatie met Aprilia was moeilijk, maar heeft me een beter mens en coureur gemaakt"

Martin blikt terug op zijn twee jaar bij Aprilia terwijl hij in Valencia de constructeurstitel wil binnenhalen

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:48

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Jorge Martín zegt dat hij dit weekend in Valencia graag als tweede in het wereldkampioenschap wil eindigen, maar geeft toe dat het nu vooral belangrijk is om te genieten van zijn laatste optreden met Aprilia en de constructeurstitel voor de fabrikant uit Noale veilig te stellen.

Martin en Aprilia hebben twee korte maar intense jaren samen achter de rug, een rollercoaster die dit weekend bij de Grand Prix van Valencia ten einde komt. Daar strijdt de Spanjaard met zijn teamgenoot Marco Bezzecchi om de tweede plaats in het wereldkampioenschap, terwijl de fabrikant de constructeurstitel wil veiligstellen.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het evenement zat Martin donderdag naast Pedro Acosta en Fabio Quartararo, de rijder die hij bij Yamaha gaat vervangen. Voor de persconferentie waren ze met elkaar in gesprek te zien. In zijn daaropvolgende Spaanse interview kreeg Martin de vraag of ze hadden besproken wat hem bij het Japanse merk te wachten staat.

"Nee, nee, helemaal niet," zei Martin. "Dat zie ik dinsdag wel. Op dit moment zijn we bezig met dit weekend dat we goed moeten afsluiten.

"Het doel is om te genieten van dit laatste weekend van het jaar. Ik denk dat het resultaat op dit moment het minst belangrijke is. Ik ben net zo competitief als iedereen en ik ga alles geven om te proberen te winnen. Natuurlijk is het beter om tweede te worden in het wereldkampioenschap dan derde, maar voor mij verandert dat niets. Bovenal is het doel om de constructeurstitel voor Aprilia veilig te stellen."

Aprilia leidt in het constructeurskampioenschap met negen punten voorsprong op Ducati. Alleen de score van de hoogst geklasseerde rijder per fabrikant telt mee voor het totaal, al kunnen satellietrijders ook punten scoren. De strijd gaat tot het einde door. Zelfs als een Aprilia alle 12 punten pakt voor winst in de sprint op zaterdag, zonder dat een Ducati scoort, en de voorsprong dus oploopt naar 21 punten, zou de titel zondag technisch gezien nog altijd te winnen zijn.

"We gaan ervoor", vervolgde Martin. "Ik wil op de best mogelijke manier afscheid nemen van Aprilia, want ik denk dat ik dat verdien na alles waarvoor ik heb gevochten om hier te komen. Het kan een mooi moment worden."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Daarbij moet niet worden vergeten dat Martin sinds zijn crash in de sprint tijdens de GP van Australië met een breuk in het spaakbeen van zijn rechterhand rijdt.

"Ik denk dat ik er beter voor sta dan in Portimao [de vorige race]. Na het afgelopen weekend voelde ik de inspanning een paar dagen en tot gisteren voelde ik me over het algemeen niet goed. Die inspanning was zwaar. Maar ik voel me goed en ik denk dat dit circuit fysiek minder veeleisend is, dus ik zal er beter mee om kunnen gaan."

Na een eerste jaar dat werd geteisterd door blessures en een contractueel conflict, gevolgd door een succesvol tweede seizoen in 2026, is Martins periode bij Aprilia ingewikkeld geweest.

"Het is in het algemeen een rollercoaster geweest, niet alleen op de baan. Het was een ingewikkelde relatie, maar we hebben het weten om te draaien. Ik heb dit jaar vaak gezegd dat we geen vrienden hoeven te zijn, we moeten alleen samenwerken om te winnen. Uiteindelijk is de relatie goed geworden en daar ben ik blij mee.

"Ze hebben me alle middelen gegeven die ik nodig had, en ze zijn dankbaar omdat ze weten dat ik op de baan alles heb gegeven. Uiteindelijk is dat het enige wat ze van me kunnen vragen.

"Ik verlaat Aprilia als een veel beter mens dan toen ik kwam. Sterker en met meer vertrouwen in mezelf, in de wetenschap dat ik tot veel meer in staat ben dan ik ooit in mijn leven had kunnen bedenken. Ik denk dat dit een mooi moment is en ik wil het op de best mogelijke manier afsluiten.

"Ik ben niet iemand die in de spiegel kijkt of tegen zichzelf praat, maar ik ben heel trots. Ik ben een heel sterk, heel taai persoon. Een jaar geleden geloofde ik niet in mezelf. Ik had veel twijfels. Dat ik alles heb kunnen omzetten in energie om opnieuw voor de titel te vechten, heeft me laten zien dat ik het nog duizend keer kan. Vanaf nu word ik sterker. Ik ga meer in mezelf geloven, omdat ik denk dat ik een beter mens en een betere rijder ben dan een jaar geleden."

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