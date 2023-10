Martin mentaal uitgeput door titelstrijd na MotoGP-zege Thailand

Daags na zijn zevende sprintoverwinning van het MotoGP-seizoen 2023 zegevierde Jorge Martin in de Thaise Grand Prix. Hij weerstond de immense druk van Brad Binder en Francesco Bagnaia om zijn vierde zondagse zege van het jaar te boeken. Ondanks de mooie overwinning onthulde de Pramac Ducati-rijder dat hij voorafgaand aan de race niet kon slapen door de druk die de intense titelstrijd met zich meebrengt. "Ik moet toegeven dat ik de druk al voel. Zaterdag genoot ik helemaal niet van mijn zege in de sprintrace, omdat ik volledig gefocust was op de race van zondag. Ik heb niet geslapen", gaf Martin toe. "Ik heb vier of vijf dagen nodig waarin ik niet aan motoren denk, want ik ben mentaal uitgeput."

Met de overwinning in Thailand sloeg Martin hard terug na twee raceweekenden waarin hij pijnlijke nederlagen leed ten opzichte van WK-rivaal Bagnaia. In Indonesië crashte hij op zondag toen hij ruimschoots aan de leiding lag, waarna hij in Australië in de slotronde terugviel van de koppositie naar P5 door een verkeerde bandenkeuze. Deze momenten hebben Martin naar eigen zeggen sterker gemaakt en leidden ze tot de beste race van zijn carrière, naast de race in Maleisië waarmee hij in 2018 Moto3-kampioen werd.

"De moeilijke momenten zijn heel zwaar en het is heel lastig om daarna weer op te staan en de motivatie terug te vinden. Wel heeft het me sterker gemaakt", aldus Martin. "Ik heb mijn strategie vandaag aangepast. In plaats van de eerste tien ronden als een gek te pushen, probeerde ik die een, twee tienden van een seconde te behouden om de banden te sparen. Met twaalf ronden te gaan probeerde ik te pushen en niet weg kwam, dacht ik: 'Oké, vandaag is P3 een goede positie'. Vervolgens haalde Brad me in en dacht ik dat hij weg zou lopen, maar ik zag dat hij zijn band meer had gebruikt en dat ik sterker was. Ik kon hem inhalen en keihard pushen om vandaag te winnen. Het is geweldig. Het is denk ik een echte klap op de tafel om te laten zien dat ik kan strijden."

Na afloop van de race in Thailand werd bekend dat Martin meer dan de helft van de race met een te lage bandenspanning heeft gereden. Omdat het de eerste keer is dat hij zich niet aan de regels rond de bandendruk heeft gehouden, komt hij weg met een officiële waarschuwing.