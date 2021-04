Martin mist GP van Portugal: "Mogelijk meerdere breuken"

De MotoGP-rookie ging zaterdagochtend in de laatste vijf minuten van de derde sessie hard onderuit bij het ingaan van bocht 7. Uit de televisiebeelden bleek dat de Madrileen een nare buiteling door de grindbak maakte. Toen hij vervolgens tot stilstand kwam, bleef hij roerloos in de grindbak liggen. Uiteindelijk werd de training stilgelegd zodat de medische teams zich om hem konden bekommeren. Kort daarna kwam het bericht dat de coureur bij bewustzijn was gebleven.

Na onderzoek in het medisch centrum op het circuit zijn kneuzingen geconstateerd aan zijn hoofd, rechterhand en enkel. Het is nog niet uitgesloten dat Martin enkele breuken opgelopen heeft bij de valpartij. In gesprek met de Spaanse tv-zender DAZN gaf Dr. Angel Charte uitleg. "Het was een hele zware klap met enkele complexe factoren. Aanvankelijk was de coureur bij bewustzijn, maar toen de artsen op de plek van het ongeval kwamen leek het alsof hij even buiten westen was. Tijdens het neurologische onderzoek was het normaal, hij was steeds bij bewustzijn en alert. Hij had veel pijn. Uit de eerste diagnose blijkt er een hoofdblessure geconstateerd, evenals meerdere trauma's. Mogelijk heeft hij verschillende breuken, zoals in zijn rechterhand en rechtervoet."

Voor verder onderzoek wordt de coureur naar het ziekenhuis van Faro gebracht. "Hij zal in het ziekenhuis van Faro een volledige CT-scan ondergaan. De toestand is niet kritiek, maar we houden hem goed in de gaten. We hebben een breuk in zijn hand gezien, daarover zal meer duidelijk worden na de scan. Dan kunnen we ook kijken of hij onder het mes moet. Ook heeft hij veel pijn in zijn knie."

Martin maakte grote indruk tijdens de eerste twee raceweekenden van het seizoen, maar stond na de trainingen van vrijdag in de achterhoede. Hij voelde zich niet op zijn gemak met de Ducati GP21 en merkte na de sessie op dat hij 'gevaarlijke bewegingen' voelde die hem geen vertrouwen gaven.

De Pramac-rijder was niet de enige die medische assistentie kreeg tijdens de derde training. Takaaki Nakagami had een pijnlijke schouder na een crash in de tweede training op vrijdag. Hij kreeg een injectie toegediend om de pijn te bestrijden. Alex Marquez crashte ook in de eindfase van de derde training, hij bleef ongedeerd.