Martín moet zege aan Márquez laten: "Alleen daar was hij sneller"

Met een sprintzege op zak leek Jorge Martín zondag lange tijd op weg naar de overwinning in de Grand Prix van Australië. De kampioenschapsleider moest het uiteindelijk echter doen met de tweede plek op Phillip Island, nadat Marc Márquez hem in een prachtig duel met meerdere inhaalacties opzij had gezet. De beslissende inhaalactie plaatste Márquez in Miller Corner, de vierde bocht op het iconische circuit. Dat de aanval juist op die plek werd ingezet, kwam voor Martín absoluut niet als een verrassing. "Dat was denk ik het enige punt waar hij sterker was dan ik", stelde de Pramac-rijder na de race.

Voor Martín was Miller Corner, vernoemd naar KTM-rijder Jack Miller, het punt waar hij het gedurende de race erg lastig had. "Ik had veel moeite met de rechterkant van de voorband, ik was vermoeid en ik had veel last van overstuur. Het was dus lastig. Vanaf de vijfde, zesde ronde begon ik moeite te krijgen op dat punt. Bocht vier was het enige punt [waar hij sterker was] en vervolgens zette hij de actie in", legde Martín uit, om vervolgens te benadrukken dat hij een positief gevoel overhield aan de race. "Ik voel me echter weer snel en ik ben competitief, dus dat is wat ik meeneem uit Australië."

Niet hetzelfde gevoel als op zaterdag

Met een pole-position, sprintzege en een tweede plek beleefde Martín naar eigen zeggen een geweldig weekend, maar toch was hij vanzelfsprekend niet geheel tevreden. "Ik wilde echter winnen en ik heb mijn best gedaan", benoemde hij het smetje op een verder uitstekend weekend. Ook erkende de Spanjaard dat hij zich zaterdag beter voelde op zijn Ducati. "Ik was gefocust op mijn pace en probeerde 27'ers te rijden, maar het gevoel was niet zoals gisteren. Ik had moeite om het vermogen op de baan te krijgen en de achterkant gleed veel."

"In het midden van de race begon ik me beter te voelen, maar vervolgens crashte ik bijna in de eerste bocht en daardoor haalden ze me bij. Pecco [Bagnaia] haalde me zelfs in, maar ik ging meteen weer in de aanval", vervolgde Martín. "We hebben het goed gedaan. Ik probeerde aan het einde dicht bij Marc te blijven en in de laatste ronden op de eerste plek te rijden. Hij had echter niets te verliezen, terwijl het van mijn kant veel lastiger was om het duel aan te gaan. Ik probeerde in de buurt te blijven, maar hij had iets extra's. Ik ben echter blij met hoe het weekend verliep en ik kijk echt uit naar Thailand."

In het kampioenschap deed Martín goede zaken door tweede te worden. Doordat Francesco Bagnaia een plekje achter hem eindigde, breidde hij zijn voorsprong in de titelstrijd uit tot 20 punten. Met die voorsprong begint de Pramac-rijder in Thailand aan de laatste drie raceweekenden, waarin nog 111 punten gescoord kunnen worden.