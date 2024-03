Martín: Márquez en ik hebben beste pace, maar Bagnaia komt eraan

Tijdens de MotoGP-seizoensouverture in Qatar trainde Jorge Martín naar pole-position, om vervolgens de sprintrace op zijn naam te schrijven. Op de vrijdag in Portugal kwam de Spanjaard niet tot een razendsnelle tijd, maar toch plaatste hij zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie. Desondanks zag hij na de trainingen de nodige ruimte voor verbetering. "Ik verwachtte meer van de snelle run, maar toch ben ik blij. De snelheid op de medium achterband was goed, ik reed in de 1.38 en ik denk dat we de enigen waren die dat op die band konden. Ik denk dus dat onze snelheid hoog is, maar we moeten ons verbeteren over één ronde", verklaarde Martín.

Over zijn snelheid gedurende een langere run was Martín een stuk optimistischer. Hij zag na de vrijdagse oefensessies slechts één rijder die hem op dat front echt bij kon houden. "Ik denk dat Marc Márquez momenteel de enige is. Onze snelheid zit heel dicht bij elkaar, het goede is dat ik zijn data nu heb en dat ik op onderzoek uit kan gaan", zei de Pramac-rijder, die echter nog wel wat andere kapers op de kust ziet. "We weten echter dat Pecco [Bagnaia] eraan komt en dat Enea [Bastianini] sterk is op dit circuit. Het is duidelijk dat de Ducati's nog steeds favoriet zijn, dus ik moet goed bestuderen wie waar precies staat en om te zien waar we ons kunnen verbeteren."

Toch hamerde Martín er vooral op dat hij zijn snelle ronde behoorlijk moet verbeteren richting de kwalificatie. De nummer drie in de tussenstand van het kampioenschap weet namelijk hoe belangrijk een goede startpositie is in de huidige MotoGP, waarin aerodynamische ontwikkelingen het volgen en inhalen zeker niet makkelijker maken. "Ik blijf erbij dat we ons vooral moeten verbeteren over één ronde. Op dit circuit is het al moeilijk om onder normale omstandigheden in te halen, maar met de viezigheid op het asfalt is dat nog gecompliceerder", legde de rijder uit Madrid uit. "Er is nu maar één lijn om op te rijden, dus het wordt een interessante race."