Martín verslaat Márquez en Bagnaia in prachtige MotoGP-race Le Mans

De zaterdag van de MotoGP Grand Prix van Frankrijk was de dag van Jorge Martín. De Pramac-rijder stelde eerst met de eerste ronde onder de negentig seconden pole-position veilig, om daarna dominant naar de zege in de sprintrace te rijden. Ook voor de race over 27 ronden stond Martín zodoende op de beste startpositie, met naast hem op de eerste startrij Francesco Bagnaia en Maverick Viñales. Marc Márquez, de nummer twee van de sprintrace, moest vanaf de dertiende positie proberen om zich opnieuw naar voren te knokken op het Bugatti Circuit in Le Mans.

Onder forse bewolking en met de dreiging van regen gedurende de race had Bagnaia de beste start van het gezelschap om, ondanks tegenstribbelen van Martín, de leiding te grijpen. Aleix Espargaró volgde op de derde plek, met Fabio di Giannantonio, de wijd gaande Viñales, Enea Bastianini, Pedro Acosta en Márquez daarachter. Acosta was in de openingsfase degene die het meeste tempo wilde maken. Nog in de openingsronde verschalkte hij Bastianini, om in de tweede ronde in bocht zes langs Viñales te gaan voor de vijfde plek. In de derde ronde wilde hij Di Giannantonio passeren, maar die actie moest hij bekopen met zijn eerste crash in een Grand Prix van de MotoGP. Zowel Di Giannantonio als Espargaró had daarbij geluk dat de GasGas Tech3-machine precies tussen hun motorfietsen door gleed.

Espargaró kan tempo vooraan niet volgen

Door de valpartij van Acosta schoof Márquez alweer op naar de zesde plek, want vlak daarvoor had hij Bastianini gepasseerd. Daarachter reed Marco Bezzecchi, die in de vierde ronde de tweede uitvaller werd door onderuit te glijden in bocht zes. De VR46-rijder was zaterdag in de sprintrace ook al gecrasht en beleefde zo dus een weekend om snel te vergeten. Teamgenoot Di Giannantonio wist intussen de druk op Espargaró steeds iets verder op te voeren in het gevecht om de derde plek. In de achtste ronde probeerde de Italiaan het al bij de Aprilia-rijder, die toen nog kon counteren. Dat lukte hem in de tiende ronde niet meer.

Een ronde later ging Espargaró ietwat wijd in bocht acht om zo ook plekken te verliezen aan Viñales en Márquez. Bastianini rook daardoor ook bloed en deed in de twaalfde ronde een inhaalpoging in bocht twaalf, waardoor Espargaró door de uitloopstrook moest en de Ducati-rijder zelf ook de bocht afsneed. Daar kreeg de Italiaan een long lap-straf voor, wat hem terugwierp tot de negende positie. Hij kwam daardoor weer achter Espargaró terecht, die door het incident terugviel tot de zevende plek, vlak achter thuisrijder Fabio Quartararo. De Fransman zou in de zeventiende ronde echter crashen in bocht 9, waardoor hij het Franse publiek niet kon verblijden met een goede puntenfinish. Joan Mir was vlak daarvoor ook gevallen, iets wat Jack Miller in dezelfde ronde als Quartararo ook overkwam.

Márquez zet strijd om zege op stelten

Márquez was intussen aan de achterkant van Di Giannantonio beland, die in de achttiende ronde bocht vier moest afsnijden en daardoor achter Márquez én Viñales terechtkwam. De VR46-rijder kreeg desondanks een long lap-straf, die hem terugwierp naar de zesde positie. Bagnaia had op dat moment nog altijd de leiding in handen, maar hij slaagde er geen moment in om een gaatje te slaan met Martín. De Spanjaard voerde de druk langzaam op bij de wereldkampioen, die in de twintigste ronde de eerste aanval nog succesvol beantwoordde. Een ronde later lukte dat niet meer, waardoor Martín de leiding in handen nam. Márquez had zijn achterstand van ruim twee seconden intussen helemaal dichtgereden om zich in de laatste zes ronden nog met de strijd om de zege te gaan bemoeien.

Martín leek in de 24ste ronde eindelijk een klein gaatje te slaan, maar een foutje in de eerste sector bracht Bagnaia weer even op gelijke hoogte. De Pramac-rijder hield de leiding echter vast en zou dat ondanks immense druk tot de finish vasthouden voor zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen. Márquez wist in de laatste ronde in bocht negen nog langs Bagnaia te gaan om de tweede plek veilig te stellen, voor Bagnaia op de derde stek. Bastianini verschalkte Viñales in de voorlaatste ronde voor de vierde positie, met achter de Aprilia-rijder Di Giannantonio op de zesde plek. Franco Morbidelli werd keurig zevende, voor de als laatste gestarte Brad Binder en de teruggevallen Espargaró op P9. Álex Márquez voltooide de top-tien, terwijl Raúl Fernández, Johann Zarco, Augusto Fernández, Takaaki Nakagami en Álex Rins de resterende punten scoorden.

Martín vertrekt met een voorsprong van 38 punten op Bagnaia naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar over twee weken de Catalaanse Grand Prix wordt verreden.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk