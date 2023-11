Francesco Bagnaia krijgt dit weekend in Qatar zijn eerste kans om voor de tweede keer op rij MotoGP-wereldkampioen te worden. De Ducati-rijder heeft een voorsprong van veertien punten op Jorge Martin en kan de wereldtitel veiligstellen door in Losail 24 punten uit te lopen op zijn rivaal. De kans dat dit ook echt gebeurt, is op basis van de resultaten dit jaar te verwaarlozen. Alleen tijdens de seizoensopener in Portugal wist Bagnaia in één weekend zoveel uit te lopen op zijn rivaal. Destijds ging het om 28 punten.

Mogelijk kan Bagnaia in Qatar ook op steun rekenen van andere rijders op een Ducati. Tot dusver werden er nog geen teamorders uitgevaardigd, maar het is niet uit te sluiten dat Enea Bastianini zijn teamgenoot een handje helpt als de situatie zich voordoet. Ook hulp van VR46-rijders Marco Bezzecchi - die nu officieel geen titelkansen meer heeft - en Luca Marini is niet uitgesloten. Toch maakt Martin zich geen zorgen dat Bagnaia meer bondgenoten heeft binnen Ducati. "Ik geef nu even niets om vrienden, ik geef nu alleen om mezelf", zegt de Spanjaard van Pramac. "Ik denk dat ik iedereen kan verslaan als ik op mijn best presteer. Ik ben dus gefocust op het weekend en mezelf. Het is niet mijn probleem of iemand hem wel of niet helpt. Daar heb ik geen controle over, dus het maakt me niet echt uit."

Wat voor Martin wel duidelijk is, is dat de druk er vol op staat in Qatar. Eén foutje kan namelijk catastrofale gevolgen hebben voor de titelstrijd, iets wat zeker het geval is voor de 25-jarige rijder uit Madrid door de achterstand waarmee hij al aan het weekend begint. "Ik denk zeker dat er veel druk is, dat weten we allemaal. Ik denk dat dit een heel belangrijk weekend is, want we kunnen ons geen fouten veroorloven. Als je een fout maakt, zul je het kampioenschap verliezen. We moeten dus snel zijn, maar mogen ook geen fouten maken. Ik vermoed dus dat het een heel gecompliceerd weekend wordt."

Bagnaia stelde in de aanloop naar de GP van Qatar dat hij niet vindt dat hij al op matchpoint staat in de titelstrijd. Martin gelooft op zijn beurt ook dat de beslissing in het kampioenschap volgende week pas valt in Valencia.