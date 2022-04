Jorge Martin werd voor de start van het seizoen gezien als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar werd in Qatar uit de wedstrijd gereden door merkgenoot Francesco Bagnaia. In de natte Grand Prix van Indonesië moest hij al na zeven ronden opgeven door een crash. Het voorwiel gleed weg op een plek waar iets meer regenwater lag. De Grand Prix van Argentinië bleek het keerpunt na de pechvolle openingsfase. Martin werd tweede, maar dat voelde voor hem niet als een opluchting

“Ik probeer geconcentreerd te blijven, ik keek niet naar de resultaten van de afgelopen weekenden”, zegt Martin. “Zelfs in Qatar en Indonesië was ik competitief. Het tempo was goed, maar tijdens de race kregen we problemen. Ik heb deze race op dezelfde manier aangevlogen, ik heb geprobeerd om te winnen. Als je begint te denken over de problemen of op veilig begint te rijden, dan eindig je op de vijftiende plek. Ik heb niet gewonnen, maar ik race elke week met dezelfde mentaliteit en bekijk het per race. Het is onmogelijk om elke week te winnen, maar ik doe toch altijd mijn uiterste best.”

In Argentinië ging de Pramac-coureur maar liefst 21 ronden aan de leiding voordat Aleix Espargaro langszij kwam en zijn eerste overwinning boekte. De beide Spanjaarden woonachtig in Andorra zijn goede vrienden. “Ik ben heel blij met mijn prestaties dit weekend, dit was het meest constante weekend uit mijn MotoGP-carrière”, vervolgt Martin. “Ik heb steeds alleen gewerkt om een goed tempo te hebben voor de race. In de race voelde het bijna makkelijk om het tempo zo hoog te houden, de omstandigheden waren lastig en daarom ging het niet heel hard. Het gripniveau was anders na de Moto2-race. Ik zag dat Aleix steeds dichterbij kwam. Even was hij weer wat verder weg, maar ik heb m’n eigen race gereden en geen fouten gemaakt.”

Martin is een van de kandidaten voor het Ducati-fabriekszitje in 2023, hij wil zich daarvoor graag bewijzen. “Het liep niet in een paar bochten en ook de acceleratie was niet perfect, dat moet voor de komende wedstrijden echt beter om kans te maken.”