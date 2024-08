Martín kraakt long lap-regels na straf in MotoGP-sprint Oostenrijk

In de korte zaterdagse race op de Red Bull Ring sleepte Jorge Martín een tweede plaats uit het vuur. Zijn kansen op de zege waren halverwege de race al verdwenen door een long lap-straf, die hij kreeg vanwege het afsnijden van bocht 2 in de eerste fase van de wedstrijd. Hoewel de Pramac-rijder de leiding door die actie verloor aan Francesco Bagnaia, verloor hij volgens de wedstrijdleiding in de betreffende sector minder dan een seconde. Als dat het geval is, dan schrijven de reglementen voor dat er een long lap-straf wordt uitgedeeld.

"We streden om de eerste positie en misschien was ik bij het ingaan van die bocht te optimistisch, waardoor ik wijd ging. Daarna liet ik hem voorbij en probeerde ik wat tijd te verliezen. Het was geen seconde, maar ik verloor wel wat tijd. Dat kon je zien, want eerst lag ik eerste en daarna tweede. Vervolgens kreeg ik deze straf", uitte Martín na de race zijn verbazing over de long lap-straf, die hij naar eigen zeggen niet zag aankomen. "Ik verwachtte het niet. Natuurlijk staat het in de regels, maar ik dacht dat ik tijd had verloren. Ik lag eerste en daarna tweede. Niet omdat ik wijd ging, maar omdat ik hem liet gaan."

Door de long lap-straf viel Martín terug naar de derde plek, maar door de crash van Marc Márquez eindigde hij toch nog als tweede. Als het aan de 26-jarige rijder uit Madrid ligt, wordt er in de toekomst anders omgesprongen met situaties waarin een rijder de baan afsnijdt, maar daardoor ook tijd verliest. "De straf is eerlijk, want het staat in de regels. Maar ik vind absoluut dat ze deze regel moeten herzien, zeker in het geval als je tijd verliest en de andere rijder voorbij laat gaan. Nu verlies je de show en een mooie strijd tussen twee sterke rijders. Het is wat het is, maar ik heb het maximale uit de situatie gehaald."

Met Bagnaia strijden om zege op zondag?

Doordat Bagnaia de sprintrace won, is Martín de leiding in de titelstrijd weer even kwijtgeraakt. De fabrieksrijder van Ducati en de Pramac-man staan weliswaar allebei op 250 punten, maar het hogere aantal Grand Prix-zeges van Bagnaia laat de balans doorslaan in het voordeel van de Italiaan. Zondag krijgt Martín de kans om weer alleen aan de leiding van het kampioenschap te komen, al moet hij daarvoor vanaf pole-position zien af te rekenen met de regerend wereldkampioen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de race. Ik denk dat ik twee punten heb gezien waar hij iets beter is, maar er zijn ook plekken waar ik dat verschil weer goed maak", blikte hij vooruit op de zondagse race. "Ik kwam met 4,3 seconden achterstand uit de long lap en eindigde op 4,6 seconden, dus het verschil is niet groot. Ik denk dat we zondag met hem kunnen strijden."