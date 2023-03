Martin koopt niets voor excuses van Marquez: “Niet de eerste keer”

Marc Marquez reed op de vierde plek in de Grand Prix van Portugal toen hij in de derde ronde achtereenvolgens Jorge Martin en Miguel Oliveira raakte bij het ingaan van de derde bocht. Marquez verklaarde zijn snelheid door te stellen dat zijn voorwiel blokkeerde en werd door de stewards bestraft met een dubbele long lap-penalty. Die moet hij volgende week inlossen tijdens de Grand Prix van Argentinië. Zelf raakte de Honda-rijder geblesseerd aan zijn knie en rechterhand. Miguel Olvieira kwam er met wat kneuzingen aan zijn heup vanaf. Jorge Martin kon zijn weg nog vervolgen, maar crashte later opnieuw. De Spanjaard stelt dat hij bij de aanvaring met Marquez al geblesseerd raakte.

De excuses van Marquez ten spijt, Pramac-rijder Martin was furieus in zijn gesprek met de schrijvende pers na afloop van de openingswedstrijd. “Het is niet de eerste keer dat ik door hem gevallen ben”, wijst Martin op een eerdere aanvaring in de Britse GP van 2021. “Excuses aanbieden aan een rijder en het publiek? Dat is niet genoeg meer. De enige rijder die donderdag tijdens de briefing klaagde was Marc. Hij moet voorzichtig zijn, hij heeft voor mij al twee races verpest en ik heb nog nooit iets bij hem gedaan.”

Andere rijders hebben dit weekend ook gesproken over een gebrek aan onderling respect, iets wat volgens Martin in het geval van Marquez ook zo is: “Er zitten rijders voor je en dan moet je daar respect voor hebben”, aldus Martin, die zaterdag nog met Marquez het podium van de sprintrace haalde. “Op zo’n moment ga je naar buiten, ga je wijd. Maar dat wil hij niet. In de briefing op donderdag was hij de enige die zijn onvrede toonde over de mogelijke straffen. Dat was misschien al een hint van wat eraan zat te komen, dat hij het zou verknallen.”

Martin brak de grote teen van zijn rechtervoet en heeft last van zijn enkel. “Het was een lastige race”, concludeert hij. “Ik heb een teen gebroken en mijn enkel is ook verstuikt.”

Volgend weekend gaan de MotoGP-rijders op herhaling in de GP van Argentinië.