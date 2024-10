Martín klaar voor titelstrijd: "Ben andere rijder dan vorig jaar"

Vorig jaar duelleerden Jorge Martín en Francesco Bagnaia al samen om de MotoGP-titel en met nog vijf raceweekenden voor de boeg lijkt dat in 2024 opnieuw het geval te worden. Enea Bastianini en Marc Márquez staan na hun uitvalbeurten op meer dan 70 punten achterstand en moeten dus een bijzondere prestatie verrichten om nog serieus aanspraak te maken op de wereldtitel. "Persoonlijk denk ik al een tijdje dat Pecco en ik om de titel gaan strijden", zegt Martín dan ook tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Japanse Grand Prix in Motegi.

Tegelijkertijd acht de Pramac-rijder zowel Márquez als Bastianini absoluut niet kansloos. "Er zijn echter nog vijf races te gaan, dus ik denk zeker dat ze nog een kans hebben. Als er rijders zijn die het kunnen, dan zijn zij het wel. Wel denk ik dat het op dit moment een moeilijk verhaal is, dus het draait meer om Pecco en ik", vervolgt de kampioenschapsleider, die met 21 punten voorsprong aan het weekend in Motegi begint. "Ik vind het een genot om met kampioenen als Pecco en Marc en een geweldige rijder als Enea te strijden. Laten we zien wat er gebeurt. Ik denk dat ze een kans hebben, maar het wordt wel moeilijk."

Bagnaia sluit zich aan bij de bevindingen van Martín en acht Márquez en Bastianini nog niet helemaal kansloos. "Totdat het rekenkundig onmogelijk is voor Enea en Marc om kampioen te worden, moeten we rekening met ze blijven houden. Jorge en ik weten beter dan wie dan ook hoe snel je een foutje kunt maken en kunt crashen dit seizoen. Het kan allemaal heel snel veranderen", wijst de Ducati-rijder naar de diverse crashes die hij en Martín hebben meegemaakt. "We moeten dus rekening met ze houden totdat het rekenkundig onmogelijk is, maar het is ook zo dat Jorge en ik dit seizoen de rijders zijn die altijd vooraan rijden in de races en bovenaan eindigen in de sessies. Dat blijft denk ik tot Valencia zo."

'Completer dan vorig jaar'

Vorig jaar trok Bagnaia aan het langste eind in de strijd om het kampioenschap. Martín was zo nu en dan de snellere van de twee, maar maakte in de beslissende fase te veel foutjes. Dit jaar moet dat anders en zelf heeft de Spanjaard daar ook vertrouwen in. "Ik denk dat ik een andere rijder ben dan vorig jaar. Vorig jaar voelde ik me heel sterk en misschien zelfs sneller dan dit seizoen, maar nu ben ik misschien completer", aldus Martín. "Het is een voorrecht om hier weer met Pecco te zitten, het doet me denken aan het einde van vorig seizoen, toen we altijd samen shoots en persconferenties moesten doen. Het is voor ons allebei goed om hier weer te zijn, want we waren wederom de besten van alle rijders. Laten we zien wat we kunnen bereiken."

Bagnaia is intussen blij dat hij opnieuw met Martín om de wereldtitel strijdt, al ziet hij het eerder als een vervolg op het duel dat vorig jaar al begon. "Onze strijd is altijd eerlijk en er is onderling respect. Dat zal dit jaar weer zo zijn. Het is fijn om weer op deze manier te vechten. Het kan een mooie strijd worden richting het einde van het seizoen maar het is geen rematch, maar een verlenging van vorig seizoen. De betere zal winnen. Door onze fouten was het een lastig seizoen, maar Jorge is consistenter geweest dan ik. In de komende races moeten we een kleine stap zetten qua snelheid, want we misten de afgelopen races wat, maar ik ben heel blij weer tot het einde met Jorge te kunnen vechten."