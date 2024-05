Martín zou keuze Ducati voor Márquez begrijpen: "Marketingbeest"

Ducati wil rond de Grand Prix van Italië duidelijkheid verschaffen over wie vanaf 2025 de teamgenoot wordt van Francesco Bagnaia. Enea Bastianini is als huidige fabrieksrijder een van de kandidaten, maar de voornaamste kandidaten lijken toch echt WK-leider Jorge Martín en zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez te zijn. Martín heeft meermaals aangegeven dat hij graag promotie wil maken naar het fabrieksteam van het merk uit Bologna, maar in Le Mans geeft hij toe dat hij het zou begrijpen als Márquez uiteindelijk met het zitje aan de haal gaat.

"Het is Marc Márquez, een achtvoudig wereldkampioen die qua marketing een beest is. Ik kan dat dus wel begrijpen", zegt de huidige Pramac Ducati-rijder over de mogelijkheid dat Márquez het tweede fabriekszitje van Ducati krijgt. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan heeft Martín daar gezien zijn eigen situatie wel vrede mee. "Het stelt me gerust dat de rest de fabrikanten afwachten wat er gebeurt om mij aan te trekken, mocht dat gebeuren. Wat er ook gebeurt, ik eindig niet zonder motorfiets en ik heb goede opties."

Als Ducati de voorkeur geeft aan Márquez, dan grijpt Martín voor het derde jaar op rij naast een zitje in de hoofdmacht. Eind 2022 moest hij toezien dat Bastianini dat plekje innam. Afgelopen seizoen kon Martín promotie afdwingen door de wereldtitel op te eisen, maar in de laatste race dolf hij het onderspit in de titelstrijd. Voorlopig verkeert de Spanjaard dus nog in onzekerheid over zijn toekomst, maar daar zit hij niet mee. "Ik ben duidelijk over mijn manager, mijn omgeving en mijn opties. Ik ben rustig en het komt dichterbij, want we zitten er al een tijdje achteraan. Laten we hopen dat alles over twee weken duidelijk is, tot dan kan ik niets zeggen."

Nog niet bezig met overstap naar andere fabrikant

Vast staat in ieder geval dat Martín niet verder gaat bij Pramac, dat al heeft aangegeven dat 2024 zijn laatste seizoen wordt bij de renstal. Als het zitje bij Ducati aan zijn neus voorbijgaat, dan lijkt het er dus op dat hij in 2025 niet op een motor van het Italiaanse merk zit. "Daar denk ik momenteel niet aan", verklaart Martín over een mogelijk vertrek bij Ducati. "Het kan, maar er zijn wel duizend dingen die kunnen. Ik zie mezelf echter ook op een fabrieksmotor van Ducati rijden. Ik weet het niet, alles kan nog. Misschien blijf ik zelfs wel thuis voor een sabbatical", grapt hij.

"Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hoop ik, maar als het te lang duurt, zit ik zonder motorfiets. Op dit moment wil ik races winnen. Mijn eerste keuze is heel duidelijk. Als dat niet lukt, ga ik voor mijn andere duidelijke opties. Ik denk altijd aan een winnende motor of een winnend project", aldus Martín. "Ik ben gefocust op winnen en het verkrijgen van de beste motor. Dat is waar ik mee bezig ben. Wat er uiteindelijk gebeurt, hangt niet van mij af. De Aprilia is een winnende motor, de KTM idem dito. Honda en Yamaha zullen binnen een paar jaar ook weer winnen. Op dit moment ben ik echter nog jong en wil ik winnen."