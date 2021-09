Martin vroeg Lorenzo om advies bij aanpassing op Ducati

Op MotorLand Aragon haalde Martin de finish op de negende plaats, maar van harte ging het niet. De rookie had last van kramp in zijn armen en linkerbeen. Hij verklaarde dat de zitpositie op de Ducati GP21 nog altijd niet helemaal perfect is. Hoewel het circuit van Misano fysiek niet zo belastend is als de voorbije wedstrijd in Aragon, hoopt Martin wel een stap te zetten en meer energie te sparen als hij op de machine zit.

“Dit circuit is niet zo technisch als Aragon, je hebt meer rechte remzones en misschien is alleen de eerste sector iets anders. Ik heb hier recent getraind en voelde me snel. De aanpak voor het weekend is niet anders dan anders, maar ik ga me meer focussen op m’n stijl”, aldus Martin. “Ik hoop te begrijpen hoe ik de motor beter kan besturen zonder dat ik er veel voor moet doen. Het is tot nu toe fysiek erg zwaar geweest, ik moet een positie zoeken om me comfortabel te voelen en races beter te finishen.”

Martin is niet de eerste Ducati-coureur die een lange zoektocht naar de juiste zitpositie doormaakt. In zijn tijd had Jorge Lorenzo ook flink wat tijd nodig om vertrouwd te raken met de machine uit Bologna. “Ik heb met Jorge gesproken om te zien hoe hij me kan helpen en welke veranderingen ik moet doen”, verklaarde Martin op een vraag van Motorsport.com. “We hebben wat plannen waar we dit weekend en volgende week tijdens de test mee aan de slag gaan.”

Bij zijn zoektocht naar de ideale positie wordt Martin nog altijd gehinderd door de blessures die hij in april tijdens de Portugese GP opliep. De voormalig Moto3-kampioen is nog altijd niet helemaal fit. “Ik zit nu ongeveer op 80 procent”, taxeerde hij zijn vorm. “De positie op de motor is van groot belang. In Aragon had ik zonder die problemen voor het podium kunnen vechten, maar nu heeft het gewoon invloed op wat ik doe. Ik ben sterk, voel me goed, maar het is duidelijk dat er wat betreft het rijden nog iets aan scheelt. Ik denk niet dat andere coureurs veel meer of beter trainen dan ik.”