Martin troeft Zarco en Bagnaia af in eerste MotoGP-training Qatar

Nadat de Moto3 en Moto2 het voorlaatste raceweekend van 2023 aftrapten met hun eerste vrije training voor de Grand Prix van Qatar, was het om 15.45 uur lokaal (13.45 uur in Nederland) tijd voor de eerste oefensessie van de MotoGP. Dat gebeurde onder een zonnetje en bij een temperatuur van 27 graden Celsius, terwijl de asfalttemperatuur nog 36 graden was. Van de vaste 22 rijders ontbrak alleen Alex Rins, die nog altijd herstellende is van een operatie aan zijn rechterbeen. Net als in Maleisië stapte Iker Lecuona bij LCR Honda op als zijn vervanger.

Het hele gezelschap liet zich al snel op de baan zien toen de groene vlag aan het einde van de pits werd gezwaaid. Fabio di Giannantonio meldde zich als eerste op de afspraak en klokte met 2.01.556 meteen de eerste richttijd, waar drie Aprilia-rijders al snel onderdoor doken. Van dat gezelschap was Raul Fernandez met afstand de snelste door 1.59.140 te noteren in Losail, dat na het vorige bezoek van de MotoGP begin 2022 behoorlijk werd verbouwd en van een nieuwe laag asfalt werd voorzien. Daardoor lag het tempo in de openingsfase een stuk lager dan de afgelopen jaren. Zo verbeterde Jorge Martin de snelste tijd tot 1.58.626 en vervolgens tot 1.58.235, maar waren er binnen tien minuten ook al enkele crashes te noteren. Eerst gleed Aleix Espargaro onderuit in bocht 14, terwijl Alex Marquez niet veel later crashte in bocht 4.

Marquez' huidige teamgenoot bij Gresini, Di Giannantonio, nam na ruim twaalf minuten trainen de eerste plek op de ranglijst weer even over, om meteen daarna door Enea Bastianini naar P2 gedrukt te worden. De Ducati-rijder, afgelopen weekend winnaar in Maleisië, dook met 1.57.982 als eerste onder de 1 minuut en 58 seconden. Francesco Bagnaia volgde dat voorbeeld na een kwartier door met 1.57.936 de eerste stek over te nemen. De WK-leider meldde zich daarna - net als het gros van de rijders - in de pits om de eerste run af te ronden. Dat deed hij als leider op de ranglijst, voor Bastianini, Di Giannantonio, Martin en Franco Morbidelli op de vijfde positie.

Tempo opgevoerd in tweede helft eerste training

De eerste rijders meldden zich met nog 25 minuten te gaan weer op de baan voor hun tweede run van de sessie, maar de omstandigheden bleven op dat moment nog listig. Het bewijs daarvoor werd onder meer geleverd door Marco Bezzecchi, die na zijn weg na een uitstapje door de grindbak zonder noemenswaardige problemen kon vervolgen. Wel verhoogden diverse rijders het tempo. Dat gold in het bijzonder voor Di Giannantonio, die met 1.57.818 een tiende van de tijd van Bagnaia afschaafde. Met zijn daaropvolgende ronde dook hij daar nogmaals onderdoor door 1.57.475 te rijden en vervolgens verder te versnellen naar 1.56.830. Die tijd bleef eventjes buiten bereik voor de concurrentie, maar in de laatste tien minuten ging men alsnog zitten voor een snellere tijd.

Bagnaia slaagde daar in eerste instantie nog niet in, want hij ging in bocht 4 even van de baan doordat hij zijn Ducati niet op tijd kreeg afgeremd. Titelrivaal Jorge Martin nam op dat moment de eerste positie over van Di Giannantonio door 1.56.393 op de klokken te zetten, terwijl Augusto Fernandez in de snelle bocht 14 op dezelfde manier crashte als Espargaro. De GasGas Tech3-rijder viel toen hij na drie sectoren onder de tijd van Martin zat. Dat weerhield de rest van het veld er niet van om in de laatste fase van de sessie nog verbeteringen te noteren. Zo meldde Bagnaia zich even op de tweede positie, al moest hij die al snel weer afstaan aan Johann Zarco. Met zijn laatste poging verbeterde de WK-leider zich nog wel, maar meer dan de derde tijd zat er niet in.

Ook voor de concurrentie bleef de tijd van Martin buiten bereik, waardoor de nummer twee in de WK-stand de openingstraining afsloot op de eerste positie. Teamgenoot Zarco volgde op een kleine twee tienden op de tweede stek, vlak voor Bagnaia op ruim twee tienden van de snelste man. Raul Fernandez kwam in de slotfase naar de vierde positie, voor Morbidelli en Luca Marini. Espargaro kwam na zijn valpartij nog naar de zevende plaats, terwijl Di Giannatonio, Pol Espargaro en Brad Binder de top-tien completeerden. Fabio Quartararo moest het doen met de elfde positie, terwijl Honda een tegenvallende training kende en de vier laatste posities bezette.

De MotoGP-rijders komen om 18.00 uur opnieuw in actie voor de training in Qatar. In de sessie van 60 minuten kunnen tien rijders plaatsing voor Q2 afdwingen.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Qatar