Artsen stellen operatie onfortuinlijke Martin uit

Martin kwam zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Portugal zwaar ten val. De coureur werd in de grindbak gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis van Faro. Na een CT-scan bleek Martin twee breuken te hebben in zijn rechterhand en rechtervoet. Zondag werd hij overgebracht naar de Quirónsalud ziekenhuis in Barcelona waar hij maandag geopereerd zou worden. Tegenover Motorsport.com Spanje is bevestigd dat de operatie uitgesteld is. Dat heeft te maken met de hersenschudding die de 23-jarige rijder opliep bij de val. Het is daarom niet mogelijk hem onder narcose te brengen voor een operatie. In plaats daarvan zal Martin de komende 24 tot 48 uur ter observatie in het ziekenhuis blijven.

De operatie staat in principe gepland voor aankomende woensdag en zal uitgevoerd worden door de vaste MotoGP-arts Dr. Xavier Mir. De breuk in de wijsvinger en de breuk in de enkel zullen dan behandeld worden. De fractuur in de pink hoeft daarentegen niet apart behandeld te worden. Na contact met het management van Martin is duidelijk geworden dat men eerst de operatie wil afwachten voordat er gedacht kan worden aan een terugkeer in de MotoGP. “Het is moeilijk te zeggen, maar de Spaanse GP (op 2 mei) sluit ik bijna uit. We gaan de situatie rustig bekijken als de operatie achter de rug is”, liet het management van de rookie weten.

Door de vertraging kan Martin een snelle rentree in de Grand Prix van Spanje wel vergeten. Naar verwachting krijgt Pramac de beschikking over Ducati-testrijder Michele Pirro als vervanger van Martin. De ervaren Italiaan reed vorig seizoen ook enkele races in dienst van Pramac toen Francesco Bagnaia uitgeschakeld was na een crash in Brno.

Martin maakte begin dit seizoen grote indruk door pole-position te pakken voor de Grand Prix van Doha. In diezelfde race reed hij achttien ronden aan de leiding en eindigde hij op de derde plaats achter Fabio Quartararo en teamgenoot Johann Zarco. In Portugal voelde Martin zich een heel stuk minder goed op de motor. Na de vrijdagtrainingen sprak Martin van ‘gevaarlijke’ problemen met de stabiliteit van de machine.

Na de Grand Prix van Spanje op 2 mei is de Franse Grand Prix in Le Mans de eerstvolgende race. Deze staat gepland voor zondag 16 mei.