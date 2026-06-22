Martin: Ik hoop dat Aprilia mij op dezelfde manier verdedigt als Bezzecchi na het incident met de marshal

Jorge Martin zegt dat hij begrijpt waarom Aprilia het voor Marco Bezzecchi opnam na diens agressieve gedrag tegenover een marshal, en hoopt dat de Italiaanse fabrikant hetzelfde voor hem zal doen mocht hij in een soortgelijke situatie terechtkomen.

Tijdens de GP van Hongarije uitte Massimo Rivola, CEOvan Aprilia Racing, openlijke kritiek op Martin nadat deze bij de start een grote crash had veroorzaakt waarbij onder andere hijzelf en teamgenoot Bezzecchi uit de race waren geslagen.

De schade, met name het nulresultaat van Bezzecchi, bracht Rivola ertoe te suggereren dat de dubbele lange-rondestraf die hij kreeg voor het veroorzaken van een botsing te mild was. „Ik zou het er niet mee oneens zijn als de straf strenger was geweest. Dit is niet het gedrag dat een wereldkampioen hoort te vertonen”, zei de Italiaan destijds.

Twee weken later was hij echter veel minder scherp tegenover Bezzecchi, die van de race op zondag werd uitgesloten nadat hij een marshal twee keer had geslagen, nadat deze per ongeluk het toerental van de motor van zijn motorfiets had verhoogd toen hij probeerde de motor van de grond te tillen.

Bij deze gelegenheid veroordeelde Rivola het gedrag van zijn coureur, maar rechtvaardigde hij tegelijkertijd de beslissing om in beroep te gaan, omdat hij de uitsluiting van de race als een buitensporige straf beschouwde.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toen hem werd gevraagd naar het contrast tussen de maatstaf die op hem werd toegepast en die op zijn teamgenoot in minder dan twee weken, vroeg Martin Aprilia simpelweg om hem met dezelfde kracht te steunen als waarmee het Bezzecchi steunde, mocht hij zijn geduld verliezen.

„Wat er gisteren gebeurde, in een moment van woede, zou mij ook kunnen overkomen. Ik heb het zelfs al meegemaakt in Montmelo,” zei de wereldkampioen van 2024, verwijzend naar de duw die hij Aprilia-teambaas Paolo Bonora gaf tijdens de Grand Prix van Catalonië.

“Wat duidelijk is, is dat ik na die straf niet denk dat zoiets Marco nog eens zal overkomen, dat is zeker,” voegde de coureur uit Madrid eraan toe, toen hem werd gevraagd de houding van Rivola te vergelijken met die van hemzelf na de kettingbotsing die hij zelf in Hongarije veroorzaakte.

“Gisteren zag ik hoe het team reageerde op wat er met Marco gebeurde, en als het mij ooit overkomt – wat ik natuurlijk niet hoop – dan hoop ik alleen maar dat het team net zo voor mij opkomt als het voor hem deed.

“Wat we gisteren zagen, is iets wat we nog nooit eerder hadden gezien, en ik hoop dat mijn team voor me opkomt zoals het bij hem deed, want daarom is het mijn team.”