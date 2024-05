Martín: Huidige MotoGP-prestaties geven macht in contractgesprekken

Na het behalen van pole-position voor de twee MotoGP-races in Le Mans stelde Jorge Martín zaterdagmiddag ook de zege in de sprintrace veilig. Met zijn derde sprintzege van het jaar vergrootte hij zijn voorsprong in het kampioenschap tot 28 punten, doordat Francesco Bagnaia uitviel en Enea Bastianini niet verder kwam dan de vierde plaats. Zijn huidige prestaties kunnen niet anders dan goed zijn voor zijn kansen op een zitje in het fabrieksteam van Ducati in 2025, al heeft topman Gigi Dall'Igna al aangegeven dat het merk niet alleen naar de prestaties van dit jaar kijkt.

Momenteel maakt Martín van alle Ducati-rijders echter de beste en consistentste indruk."Ik ben de leider van het kampioenschap, dus ik gok dat ik tot nu toe de sterkste was", stelt de Pramac-rijder na de vraag of hij zichzelf ziet als de leidende Ducati-rijder. Hij geeft aan dat hij nog niet naar de titelstrijd kijkt, maar zijn huidige prestaties geven hem wel wat extra macht in de gesprekken over zijn toekomst. "Het is zeker belangrijk om aan de leiding te gaan, maar het wordt interessant als we de kans hebben om de titel te winnen. Tot dat moment heeft het geen zin om ernaar te kijken, al is het leuk. Ik leid sinds Portimão, dat is al meer dan een maand. Dat betekent dat we de sterkste zijn en dit geeft ook wat macht wat betreft contracten. Ik ga met plezier aan kop."

Met pole-position en de zege in de sprintrace concludeert Martín dat hij tot nu toe een perfect weekend heeft in Le Mans. Wel ziet hij voor zichzelf en Pramac nog een klein verbeterpuntje richting de Grand Prix op zondag. "Tot dusver is het een perfect weekend. Ik ben heel blij. We hebben geweldig gepresteerd in de sprintrace. Zondag wordt interessant om te zien waar we staan, maar ook op zaterdag kun je punten scoren. Het is dus belangrijk om snel te zijn", aldus de Spanjaard. "Ik heb vertrouwen, ik denk dat we goede informatie hebben verzameld voor de race van zondag. Ik voelde me niet zo goed met de voorkant als 's ochtends. Ik verloor wat grip op de zijkant, dat was veel minder dan vanochtend."