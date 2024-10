Martín herstelt zich na "vreemde" crash in MotoGP-training Australië

Met een vierde tijd in de enige overgebleven MotoGP-training van de vrijdag wist Jorge Martín zich rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Makkelijk kwam die tijd echter niet tot stand, want vooral de openingsfase van de zestig minuten durende training verliep rommelig voor de kampioenschapsleider. Nog voordat hij een rondetijd kon rijden, ging Martín al tegen het asfalt in Miller Corner, nadat hij bij het remmen voor die bocht een botsing met Fabio Quartararo wist te voorkomen.

"Het was een beetje vreemd, want we reden eigenlijk heel, heel langzaam", blikte Martín na afloop van de vrijdagse actie terug op zijn crash in de training. Koude remmen speelden mogelijk een rol bij de totstandkoming van de val. "Ik remde best vroeg, maar misschien waren de remmen niet warm genoeg. In de eerste meters remde ik niet echt af, maar vervolgens zag ik dat Fabio wel hard afremde. Ik moest dus remmen. Of ik zou hem raken waardoor we allebei zouden crashen, of ik zou alleen crashen. Ik probeerde het te voorkomen, maar ik ging onderuit."

Martín bracht zijn Ducati van Pramac Racing terug naar de pits, maar toen hij vervolgens opnieuw op de baan verscheen, was er een korte rode vlag. Dat hij niet meteen met zijn tweede motorfiets terugkeerde op de baan, was volgens de Madrileen goed te verklaren. "Toen ik crashte, voelde ik me boos. Het team leverde daarna geweldig werk. Ik kon niet overstappen op mijn tweede motor [omdat die een regenafstelling had], dus ik moest wachten op mijn eerste motor. Die hebben ze gerepareerd en vervolgens voelde ik me prima", legde Martín uit.

Na de rode vlag kon Martín alsnog zijn programma afwerken, ondanks de dreiging van regen in de tweede helft van de sessie. Die viel uiteindelijk niet, waarna de Spanjaard zijn naam in de ranglijst uiteindelijk terugvond op de vierde plaats. Alleen de gebroeders Márquez en Marco Bezzecchi moest hij voor zich dulden. "We werkten aan de motor en de set-up, die we ten opzichte van vorig jaar moesten veranderen", aldus Martín over het restant van zijn training. "Er zijn veel hobbels op de baan en dus is het best lastig, maar ik voel me prima."