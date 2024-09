Martín haalt uit met MotoGP-pole in Indonesië, dubbele crash Márquez

Met drie oefensessies achter de kiezen maakte de MotoGP zich zaterdagochtend op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië. De tien snelste rijders van de tweede vrijdagtraining hadden zich al geplaatst voor Q2 en dus hoefden zeven van de acht Ducati's, Maverick Viñales, Pedro Acosta en Fabio Quartararo zich niet in Q1 te melden. Onder meer Aleix Espargaro, Brad Binder, Álex Márquez en Jack Miller behoorden tot de snelle mannen die wel meteen in actie moesten komen. Afgaande op de oefensessies zou ook Honda echter een woordje mee moeten kunnen spreken voor de plekken in Q2.

Unicum voor Zarco, KTM-rijders snel klaar

Vanwege de kleine onderlinge verschillen tijdens de trainingen beloofde de strijd om de twee overgebleven plekjes in Q2 op voorhand een spannende te worden. Dat bleek ook wel in de eerste fase van Q1, waarin Raúl Fernández de eerste richttijd neerzette met 1.30.356. Álex Márquez scherpte die tijd echter aan tot 1.30.243 en keerde daarmee als snelste terug naar de pits, op de voet gevolgd door Álex Rins. Miller stond weliswaar achter Fernández en Johann Zarco op de vijfde positie, maar gaf nog altijd maar 0.142 seconde toe op de snelste tijd.

Met nog vijf minuten voor de boeg begonnen de rijders aan hun tweede reeks vliegende ronden. Voor Espargaró kwam de sessie na één poging alweer ten einde door een crash in de eerste bocht. Ook Binder kon geen vuist maken, want hij keerde met technisch malheur terug in de pits. Vooraan scherpte Zarco de snelste tijd aan tot 1.29.995 en dat bleek ook voldoende om als snelste door te dringen tot Q2 - de eerste keer dat een Honda-rijder dit jaar via Q1 naar de strijd om pole-position gaat. Fernández vergezelde de Fransman door de tweede tijd te rijden, waardoor Espargaró en de eveneens gecrashte Márquez net buiten de boot vielen. Rins bleef Miller voor voor de vijfde positie, met Luca Marini, Takaaki Nakagami, Binder en Joan Mir op de resterende plekken in de top-tien. Augusto Fernández was de hekkensluiter en was als enige meer dan een seconde langzamer dan Zarco.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Indonesië

Vele gele vlaggen deren Martín niet

Twaalf rijders mochten vervolgens uitmaken wie er met pole-position aan de haal ging voor de GP van Indonesië. Het tempo werd tijdens Q2 meteen de hoogte in gegooid door Jorge Martín. De kampioenschapsleider opende de sessie met 1.29.299 en een nieuw ronderecord en dat tempo zorgde meteen ook voor een slachtoffer. Marc Márquez probeerde Martín te volgen, maar moest dat in bocht 15 bekopen met een crash. Niet veel later ging Enea Bastianini, de snelste man van de vrijdag, eveneens onderuit in bocht 16. De gele vlaggen die zij veroorzaakten, zorgden ervoor dat Francesco Bagnaia en Franco Morbidelli na de eerste run nog geen tijd hadden staan. Martín had tussendoor zijn tijd nog aangescherpt tot 1.29.088 en had daarmee na de eerste run bijna negen tienden marge op Zarco en Marco Bezzecchi.

In de beslissende tweede run ging het voor Márquez opnieuw fout, ditmaal met een schuiver in bocht 10. De Gresini-rijder reed zodoende geen tijd en werd veroordeeld tot de twaalfde startpositie. Een val van Bezzecchi in bocht 16 zorgde vervolgens ook voor gele vlaggen, waardoor er voor sommige rijders weer een streep ging door hun poging. Het deerde Martín echter niet, want zijn tijd uit de eerste run was ruimschoots genoeg voor pole-position. Bezzecchi stapte weer op en ging met zijn laatste poging naar de tweede positie, maar gaf al meer dan een halve seconde toe op de polesitter.

Acosta stelde ook een plek op de eerste rij veilig door de derde tijd te rijden en Bagnaia af te troeven. De regerend wereldkampioen moet de races vanaf P4 aanvangen, voor Enea Bastianini en de verrassende Quartararo op de zesde positie. De grootste verrassing was echter Zarco, die met de zevende tijd tot zijn beste startpositie van het seizoen kwam. Fabio di Giannantonio volgde op de achtste positie, gevolgd door Morbidelli en Viñales. Fernández was de langzaamste van het gezelschap en was op anderhalve seconde de nummer elf, terwijl Márquez het dus moest doen met de twaalfde plaats.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Indonesië

Morbidelli opent zaterdag met snelste tijd in VT2

De MotoGP-rijders trapten hun zaterdag in Mandalika af met de tweede en afsluitende vrije training. Martín voerde het veld aanvankelijk aan, maar zakte tegen het einde nog terug naar de vijfde positie. De snelste man van de training was uiteindelijk zijn Pramac-teamgenoot Morbidelli, die met 1.30.330 een kleine twee tienden marge had op de verrassende Espargaró. Márquez volgde op de derde positie, op de voet gevolgd door Bagnaia en Martín. Di Giannantonio, Bastianini, Viñales, Quartararo en Acosta completeerden de top-tien in VT2, waarin de verschillen erg klein waren. Zo zat er nog geen vier tienden tussen de snelste en de rijder op P10, en eindigde het hele veld binnen negen tienden van een seconde.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Indonesië