Afgelopen november onderging Jorge Martín een tweetal operaties om het herstel van eerder opgelopen breuken in zijn sleutelbeen en pols te bevorderen. Dit dwong de MotoGP-wereldkampioen van 2024 echter om de eerste driedaagse wintertest op het Sepang International Circuit over te slaan, omdat hij nog altijd niet helemaal hersteld was van de ingrepen.

Het doel van Martín was om wel van de partij te zijn tijdens de afsluitende tweedaagse test in Thailand, waar op 1 maart ook de eerste Grand Prix van dit seizoen wordt verreden. Het enige obstakel dat nog in de weg stond, was een keuring bij de medische staf van de MotoGP. Die heeft hij vrijdag doorstaan, waardoor de Aprilia-rijder zaterdag en zondag in actie mag komen op het Chang International Circuit in Buriram.

Ter voorbereiding op de testdag in Thailand maakte Martín vorige week in Spanje al wat kilometers op een straatmotor. Dat verliep goed, zo liet hij optekenen in zijn gesprek met de media. "Het lijkt erop dat ik niet ben vergeten hoe je met een motorfiets moet rijden", vertelde Martín, die zich er ook bewust van was dat een MotoGP-motor andere koek is.

"Laten we kijken hoe mijn lichaam gaat reageren na twee dagen testen op een MotoGP-motor. Ik denk echter dat dit een van de betere circuits is voor mij om weer te beginnen, omdat het circuit met de klok mee gaat. Het wordt in ieder geval goed voor mijn lichaam om weer in vorm te geraken."

Afgelopen november zat Jorge Martín voor het laatst op een MotoGP-motor. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Wel erkende Martín dat hij nog niet helemaal topfit is. "De botten zijn nu 100 procent geheeld, maar ik denk dat ik nog iets meer nodig heb qua mobiliteit en kracht", legde de Spanjaard uit. "Maar dit is van ondergeschikt belang. Het belangrijkste was om hier te komen met volledig geheelde botten. Mijn botten zijn nu dus oké, dus ik kan beginnen met pushen."

Nadat hij vorig seizoen al meer dan de helft van de Grands Prix miste in zijn eerste jaar bij Aprilia, liep Martín tijdens de test in Sepang opnieuw belangrijke tijd op de baan mis. Ook kon hij daardoor nog geen oordeel vormen over de vernieuwde RS-GP, waar teamgenoot Marco Bezzecchi en testrijder Lorenzo Savadori wel ontwikkelingswerk konden doen.

Martín is van plan om in Thailand ook wat testwerk te verrichten, maar het is niet zijn topprioriteit. "Ik heb wat dingen te proberen, maar niet zoveel als Marco. Als ik bij mijn terugkeer op een MotoGP meteen begin met dingen uitproberen, dan is dat ook nutteloos voor de fabriek", aldus Martín. "Het is voor mij en de fabriek dus belangrijk om ronden te rijden en gewend te raken aan het nieuwe gevoel en de nieuwe onderdelen."